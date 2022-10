Questo semplice movimento alla scrivania aumenta il metabolismo e brucia i grassi

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista iScience, un piccolo movimento della parte inferiore delle gambe può mitigare alcuni degli effetti negativi dello stare seduti alla scrivania. Ovviamente non si tratta di un'alternativa all'esercizio fisico, ma come complementare per non stare totalmente fermi e fare qualcosa di benefico.

Questo esercizio, che allena il muscolo soleo (che ci permette di correre, saltare e camminare) nella parte posteriore della parte inferiore della gamba, mantiene il metabolismo di un muscolo attivo e funzionante per ore. Proprio per questo motivo gli scienziati hanno deciso di rinominare questa tecnica "soleus pushup".

“Non avremmo mai immaginato che questo muscolo avesse questo tipo di capacità. È sempre stato all'interno dei nostri corpi, ma nessuno ha mai studiato come utilizzarlo per ottimizzare la nostra salute", afferma Marc Hamilton, professore di salute e prestazioni umane all'Università di Houston. "Se attivato correttamente, il muscolo soleo può aumentare il metabolismo ossidativo locale a livelli elevati per ore, non solo per minuti, e lo fa utilizzando una miscela di carburante diversa."

Nello studio hanno preso parte 25 persone il ​​cui stile di vita variava da sedentario ad attivo. La chimica del sangue ha rivelato che le flessioni del soleo hanno portato a un miglioramento del 52% nella stabilizzazione delle fluttuazioni della glicemia, oltre ad aver ridotto del 60% il fabbisogno di insulina dopo aver bevuto una bevanda zuccherata.

Parte di questo fantastico effetto è probabilmente legato al modo in cui questo muscolo si mantiene energizzato: invece di scomporre il glicogeno come gli altri muscoli del corpo, il muscolo soleo utilizza la glicemia e i grassi in modo che possa continuare ad essere attivo mentre camminiamo e corriamo senza stancarci.

"La dipendenza del soleo dal glicogeno, inferiore al normale, lo aiuta a lavorare per ore senza sforzo senza affaticarsi durante questo tipo di attività muscolare, perché c'è un limite preciso alla resistenza muscolare causata dall'esaurimento del glicogeno", aggiunge Hamilton. "Il soleus pushup sembra semplice dall'esterno, ma a volte quello che vediamo ad occhio nudo non è l'intera storia. È un movimento molto specifico che in questo momento richiede tecnologia ed esperienza indossabili per ottimizzare i benefici per la salute."

Il team dietro la scoperta sta ora lavorando a delle istruzioni in modo che la tecnica si possa effettuare senza la necessità della sofisticata tecnologia di laboratorio.