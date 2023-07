Una semplice parola rischiò di compromettere la missione Apollo 11, ecco perché

Il 20 luglio del 1969, John "Jack" Garman lavorava al Mission Control Center della NASA presso il Johnson Space Center a Houston. Era un ingegnere informatico, coinvolto nel garantire il corretto funzionamento del PC che gestiva la navicella spaziale. Durante il tentativo di atterraggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, qualcosa è andato storto.

Un errore apparì improvvisamente sul computer di guida Apollo (AGC), chiamato allarme 1202, mentre i due astronauti stavano scendendo verso la superficie della luna. Per alcuni secondi, nessuno sapeva cosa fare, mettendo la missione in pericolo (per la felicità di molti).

L'AGC era progettato per visualizzare un allarme quando i computer venivano sovraccaricati. Il 1202 era uno di questi; significava semplicemente che i calcolatori di guida della missione stavano "lottando" con la grande quantità di dati che stavano ricevendo, causati da un "interruttore" nella posizione sbagliata.

Tuttavia, quando gli astronauti segnalarono che continuava a comparire durante la discesa, la tensione iniziò a diventare importante, poiché nessuno era del tutto sicuro di cosa significasse.

Ecco dove entra in gioco Garman. Su consiglio di Gene Kranz, uno dei direttori di volo della missione, Garman aveva studiato meticolosamente tutti i diversi codici di errore. Ci vollero diversi secondi perché lo stesso allarme venisse registrato al controllo missione, ma alla fine John - con la sua scheda di appunti a portata di mano - rispose immediatamente che non c'era nulla di cui preoccuparsi.

In particolare, l'uomo disse "go" - dando via libera alla missione - permettendo che gli umani atterrassero sulla Luna il 20 luglio 1969.