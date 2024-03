Può una semplice scossa di elettricità statica provocare un incendio?

Tutti noi abbiamo preso almeno una volta nella vita delle scosse elettriche, che non sono altro che la liberazione di alcune cariche andatisi ad accumulare sopra la nostra superficie. Una domanda ha afflitto tuttavia gli scienziati per alcuni anni: queste scosse possono provocare gli incendi?

Chiarendo sin da subito che la maggioranza degli incendi non ha origini naturali, in considerazione del surriscaldamento climatico che sta affliggendo la Terra, questa domanda non è così banale come si possa pensare all'inizio. Una scossa elettrostatica potrebbe infatti scatenare un incendio abbastanza devastante, nel caso in cui avvenisse in un ambiente particolarmente sensibile.

Per rispondere a questa domanda, gli scienziati hanno studiato un particolare fenomeno della fisica, la triboelettricità, che avviene soprattutto quando due superfici di carica opposta si strofinano a vicenda ripetutamente, rubandosi gli elettroni l'un l'altro.

Questo è lo stesso fenomeno che avviene quando passate un pettine fra i vostri capelli, elettrizzandoli, o quando cercate di lucidare una mela o un frammento di ambra con un maglione. A livello microscopico, entrambe le superfici - costituite da sistema pettine/capello e oggetto/lana - accumuleranno dell'energia elettrostatica, di cui cercheranno di liberarsi alla prima occasione.

Ovviamente, più sarà il tempo dedicato a strofinare due superfici di carica opposta, più l'energia accumulata dal sistema sarà elevata, producendo scosse più grosse e potenti.

In natura, le scosse più violente sono i fulmini, prodotti da un sistema che ha incamerato così tante cariche elettriche (le nuvole temporalesche) che quando esse si liberano sprigionano una potenza davvero impressionante, capace di scaricare fino a 5 gigajoule di energia.

Questa energia è sufficiente per carbonizzare il materiale vegetale inerte ed è per questo se i fulmini vengono considerati fra i pochi eventi naturali in grado di provocare degli incendi.

In confronto, la quantità di energia statica che l'uomo può accumulare sopra un oggetto o su di sé è inferiore di diversi ordini di grandezza, non raggiungendo neppure i 45 millijoule di energia, eppure è anch'essa sufficiente per provocare una scintilla abbastanza potente da provocare un disastro.

Nello specifico, la maggior parte degli incendi dovuti all’elettricità statica e provocati dall’uomo avvengono in situazioni in cui i vapori e i gas di combustibili infiammabili sono dispersi nell'aria, "come nei pressi delle pompe di benzina" ha chiarito Mark Lambert, direttore della West Virginia State Fire Training Academy.

Spesso non ce ne rendiamo conto, ma il più delle volte accumuliamo così tanta energia sui nostri vestiti che sembriamo delle "pile ambulanti", pronti a produrre micro scintille in luoghi e in condizioni di rischio che spesso sopravvalutiamo.

Per prevenire il propagarsi degli incendi in estate, i pompieri infatti consigliano ai gestori delle pompe di benzina di toccare le portiere delle macchine a mani nude, così da scaricare in sicurezza l'elettricità statica e non accumulare "elettroni" nei vestiti. Le gomme delle ruote e i tettucci di metallo impediscono infatti a questa energia extra di scaricarsi in aria o a terra.

Quando si propaga un incendio, i pompieri inoltre utilizzano un trucco specifico per limitare i danni. Questo trucco prevede l'uso di acqua bagnata, ovvero di agenti chimici che rendono l'acqua ancora più capace nel spegnere le fiamme.