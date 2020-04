Grazie a questo semplice sito web è possibile creare pianeti simili alla Terra

Grazie ad un fantastico sito web, è ora possibile creare mondi simili alla Terra. Il motivo? Far capire alla gente quanti dei nuovi esopianeti bollati come "simili alla Terra" potrebbero non assomigliare affatto al nostro mondo. I ricercatori dietro al progetto, infatti, sperano di chiarire un po' di confusione su questo argomento.

"È molto allettante pensare che un pianeta delle dimensioni di una Terra sia come il nostro pianeta", dichiara a Space.com Kana Ishimaru, dell'Università dell'Arizona. "Ma cambiare solo una proprietà del pianeta può influenzare significativamente l'ambiente." All'interno del sito Web, gli utenti possono manipolare fattori tra cui la frazione terrestre, il vulcanismo del pianeta e la sua posizione all'interno della zona abitabile, fattori che possono cambiare di molto un mondo.

Negli ultimi anni, molti pianeti le cui dimensioni e massa sono simili alla Terra sono stati annunciati pubblicamente come "luoghi simili alla Terra", tuttavia, anche un mondo del Sistema Solare viene considerato come "gemello del nostro pianeta": Venere, dove le temperature superficiali sono così estreme da poter sciogliere il piombo. Con questo in mente, il team di Ishimaru ha iniziato a costruire un sito Web in cui chiunque potesse osservare quei piccoli cambiamenti nelle condizioni planetarie che potrebbero cambiare del tutto la sua abitabilità.

"Questo modello rende davvero emozionante pensare al tipo di condizioni superficiali che possono avere gli esopianeti", continua Ishimaru. In futuro, il sito Web potrebbe andare oltre i modelli simili alla Terra per considerare cambiamenti più ampi, forse includendo anche altri elementi chimici o dimensioni.

Il sito web in questione è raggiungibile attraverso questo link. Buon divertimento.