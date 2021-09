Un semplice sostituto sulla tavola potrebbe salvare milioni di vite: ecco cosa

Il troppo storpia e, come sappiamo benissimo, aggiungere troppo sale alla propria dieta non fa assolutamente bene. Il sale contiene sodio, e sono tantissime le ricerche passate che hanno studiato i collegamenti tra livelli eccessivi di sodio nella dieta e problemi di salute, come l'aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

Un metodo per contrastare questa tendenza è utilizzare i sostituti del sale. Adesso, un gigantesco studio condotto in Cina - durato 5 anni - ha esaminato ulteriormente l'impatto del sale su persone con diverse malattie. Nello studio, Bruce Neal del George Institute for Global Health in Australia ha esaminato oltre 20.000 abitanti dei villaggi delle aree rurali della Cina, cercando quei partecipanti con una storia di ictus o pressione sanguigna bassa.

Durante l'esperimento, a metà dei partecipanti è stata data una fornitura gratuita del sostituto del sale che dovevano utilizzare durante la sperimentazione. Questo sostituto, ovviamente, conteneva meno sodio e potassio aggiunto, e dovevano utilizzarlo con più parsimonia rispetto al sale, al fine di massimizzare la loro riduzione complessiva di sodio.

L'altra metà delle persone dell'esperimento, invece, ha utilizzato il sale normalmente. Alla fine dello studio, c'era un netto contrasto negli esiti di salute di questi due gruppi. Circa cinque anni dopo l'inizio dell'esperimento, più di 4.000 dei partecipanti erano morti, più di 3.000 avevano avuto un ictus e oltre 5.000 avevano avuto un evento cardiovascolare importante (i partecipanti erano già cagionevoli di salute).

I risultati hanno mostrato che il gruppo sostitutivo del sale aveva significativamente meno probabilità di avere ictus rispetto ai consumatori abituali di sale (29,14 eventi contro 33,65 eventi), così come minori probabilità di eventi cardiovascolari maggiori (49,09 eventi contro 56,29 eventi) e la morte (39,28 eventi contro 44,61 eventi).

I ricercatori affermano che le sostituzioni del sale condotte a livello nazionale potrebbero salvare la vita di circa 460.000 persone ogni anno e, estesa alla popolazione mondiale, potrebbero salvare la vita a milioni di persone.

A proposito: sapete perché gli esseri umani non possono bere l'acqua di mare? Mentre per la prima volta, un anno fa, venne creato del sale esagonale.