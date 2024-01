Questo semplice strumento può davvero ridurre il rischio di demenza?

Un recente studio che è stato pubblicato sulla rivista di settore JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery, dimostra gli effetti di un piccolo strumento sul rischio di sviluppare demenza. Di cosa si tratta?

Dopo aver visto il legame tra colesterolo e demenza, è da subito opportuno sottolineare come in letteratura vi siano già numerose ricerche in grado di suggerire l’esistenza di una qualche correlazione tra le difficoltà uditive nelle persone anziane e lo sviluppo della demenza. In molti ipotizzano anche che la perdita graduale dell’udito possa rappresentare un vero e proprio fattore di rischio per lo sviluppo di una delle più diffuse condizione esistenti.

Utilizzando tali presupposti, il team di ricerca danese ha adoperato l’imponente database Hearing Examinations in Southern Denmark. Si tratta una sorta di banca che contiene al suo interno dati sull'udito di circa 573.088 persone di età pari o superiore a 50 anni.



L’intero database è stato raccolto tra il 2003 e il 2017 ed è in grado di monitorare i problemi di udito nelle persone che vivono nelle parti meridionali della Danimarca. Dalle scrupolose e complesse analisi, si evincono dei risultati decisamente incoraggianti.

I ricercatori hanno infatti scoperto che le persone anziane con perdita dell’udito e che non utilizzavano un apparecchio acustico, avevano il 20% in più di probabilità di sviluppare demenza rispetto a quelle senza perdita dell’udito.

Come se non ciò non bastasse, si evince anche che le persone anziane con perdita dell’udito che utilizzavano un apparecchio acustico avevano solo il 6% di probabilità di sviluppare demenza, ovvero una percentuale decisamente vicina alla media per le persone che non presentano perdita dell’udito.

Tutto ciò sembra suggerire non solo un collegamento tra perdita dell’udito e demenza, ma pone anche l’utilizzo degli apparecchi acustici come vera e propria "arma" nella lotta contro la patologia.

In realtà, i ricercatori stessi sottolineano come non sia ancora possibile trarre inferenze di tipo causale dai dati. Tuttavia, considerando anche che la demenza aumenta il rischio di suicidio, l’importanza di tale studio è in grado di gettare ugualmente le basi per ulteriori ricerche.