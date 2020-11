Un esame del sangue per prevenire il cancro? É possibile ed è già disponibile nel Regno Unito, può prevenire il cancro alle ovaie e anche altri tipi di tumore, tutto questo secondo la ricerca pubblicata su PLOS Medicine.

Finanziata da Cancer Research UK e NIHR e a cura dei ricercatori dell'University of Exeter, capeggiato dal dottor Garth Funston del Cambridge, lo studio ha preso le analisi specifiche di circa 50.000 donne inglesi. Queste donne soffrivano di sintomi associabili al cancro alle ovaie, sebbene non siano molto specifici. Avevano nel sangue una proteina chiamata Cancer Antigen 125, la quale può essere segnale di cancro, a cui esistono varie curie, come il trattamento "Cavallo di troia" o la tecnica che fa crescere l'oro all'interno di essi.

Si utilizza questo genere di test del sangue per scoprire se le donne hanno bisogno di ulteriori esami per scoprire l'origine dell'alto livello di AC125. Tuttavia, le donne che presentavano il 10% in più di livelli di AC125, ovvero 350 su quelle che hanno partecipato all'esperimento, avevano appunto il cancro alle ovaie, mentre tutte coloro che superavano questa percentuale presentavano altri tipi di cancri, come quello al pancreas, ai polmoni o all'intestino.

La maggior parte di loro che hanno riscontrato il cancro alle ovaie erano tutte donne di età pari o superiore ai 50 anni, circa il 33%, mentre quelle sotto i cinquanta erano soltanto il 6%, questo suggerirebbe che si tratti di un test da effettuare sugli over50. Grazie all'età e alla quantità di proteine nel sangue, il team di scienziati ha sviluppato diversi modelli che i medici potranno utilizzare per scoprire se una paziente ha contratto il cancro.

"Questo documento è utile per due motivi: in primo luogo aiuta i medici generici a muoversi nel modo giusto di fronte a donne con sintomi inspiegabili che potrebbero rappresentare il cancro ovarico. In secondo luogo, è utile a livello internazionale visto che in pochi paesi si utilizza monitorare il CA125, per questo le donne devono recarsi in ospedale per un'ecografia o per la consulenza di uno specialista." Ha spiegato il professore Willie Hamilton dell'Exeter University. "Sarebbe invece più semplice monitorare la faccenda col proprio medico di famiglia."