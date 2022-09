Con semplici bottiglie di plastica, gli scienziati stanno creando dei nanodiamanti

Un gruppo di ricercatori tedeschi e francesi ha provato a ricreare l’ambiente estremo dei pianeti di ghiaccio, come Nettuno e Urano, per ottenere dei diamanti. Si sono avvalsi di un laser estremamente potente, il quale viene proiettato direttamente su una pellicola di plastica PET.

Il risultato ottenuto da tale operazione è stata un’onda d’urto che ha compresso il materiale plastico per pochi nanosecondi, ottenendo un valore di pressione atmosferica milioni di volte quello della Terra. "Abbiamo scoperto che questa pressione estrema produceva minuscoli diamanti", ha affermato Dominik Kraus, fisico e professore dell'Università di Rostock.

Il PET (polietilentereftalato) ha un buon equilibrio tra carbonio, idrogeno e ossigeno: perfetto per simulare l’interno dei pianeti giganti di ghiaccio. Il laser a raggi X utilizzato, che permette di calibrare la crescita dei cristalli, è il Linac Coherent Light Source (LCLS), messo a disposizione dalla SLAC National Accelerator Laboratory, della California.

I risultati di questa ricerca avvalorano la teoria secondo cui su specifici pianeti, come Nettuno e Urano, potrebbero letteralmente piovere diamanti. Oltre a fare luce su questi mondi, distanti più di quattro miliardi di chilometri dalla Terra, lo studio potrebbe anche spianare la strada per una produzione industriale dei nanodiamanti, utilizzabili per la realizzazione dei sensori quantistici, abrasivi e agenti lucidanti.

"Finora, i diamanti di questo tipo sono stati prodotti principalmente dalla detonazione di esplosivi", ma grazie a queste nuove scoperte, possiamo arrivare alla sintesi del carbonio dalla struttura tetraedrica con metodi più efficienti e meno dispendiosi.