Ecco alcuni semplici consigli da attuare per essere al sicuro mentre si fa la spesa

Facendo la spesa si entra - per forza di cose - a contatto con molte persone, nonostante le limitazioni imposte. Ovviamente, di questi tempi più persone incontriamo, maggiore è il rischio di trasmissione del virus. Come possiamo fare per "rimanere al sicuro" quando andiamo nei negozi a comprare il necessario?

Innanzitutto si devono seguire le linee guida emanate: mantenere il minimo distanziamento di un metro, indossare guanti e mascherine. Pianificare quanta spesa comprare è importante per ridurre i viaggi: meglio comprare di più, così da evitare di andare a fare la spesa più volte per qualche dimenticanza.

Non avete guanti da portare? Quando toccate qualcosa ricordatevi sempre di non toccarvi il viso, la bocca o il naso. Inoltre, se possibile, disinfettate utilizzando delle salviette per la pulizia delle superfici (a volte anche i supermercati le rendono disponibili) per pulire il carrello o la maniglia del cestino. È importante cercare di toccare il minor numero di cose possibile e non indugiare troppo a lungo nei corridoi, specialmente quelli con tante persone.

Quando si torna a casa, è buona abitudine lavarsi le mani prima di disimballare la spesa. È possibile rimuovere l'imballaggio esterno da alcuni prodotti e smaltirlo, anche se è improbabile che la superficie di qualsiasi prodotto sia coperta da una quantità di virus sufficiente a causare un'infezione. Importante da sottolineare: se durante la spesa è stato utilizzato il telefono, quest'ultimo deve essere disinfettato e pulito.

Per quanto riguarda il cibo: il congelamento e la cottura dovrebbero inattivare il virus, sebbene al momento non vi siano prove del fatto che il COVID-19 possa essere trasmesso attraverso le vivande. Assicurarsi, comunque, di lavare accuratamente frutta e verdura fresca con acqua, soprattutto qualora dovessero essere consumate crude.