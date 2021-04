Questi semplici utensili in pietra possono parlarci dei ruoli di genere nel Neolitico

Un gruppo di ricercatori dell'Università di York (Inghilterra) ha condotto uno studio interessante su 400 oggetti in pietra, trovati in vari siti in tutt'Europa e risalenti al Neolitico. L'obiettivo era comprendere meglio da questi quali ruoli i generi avessero nelle comunità dell'epoca e nei lavori che svolgevano.

Per iniziare l'analisi, sono state osservate le diverse caratteristiche di ciascun oggetto, come la superficie, il materiale in sé, il peso e la grandezza.

Determinati dei valori, gli esperti hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi, sulla base delle tombe in cui sono state trovati i reperti in pietra e a chi appartenessero - se uomo o donna.

Fino ad oggi, per esempio, molti archeologi concordavano nel dire che gli utensili dalla superficie più liscia fossero adatti unicamente al lavoro del legno. Tuttavia, si è scoperto che, in realtà, questi avessero molteplici funzioni, che cambiavano in base al sesso di chi li utilizzava.

E' probabile che, sulla base delle proprietà riportate prima, le donne usassero degli utensili più specifici per lavorare le pellicce degli animali e conservare le risorse. Dall'altra parte, gli uomini tendevano ad avere oggetti più adatti ai conflitti contro gli animali o gli altri esseri umani.

Questa supposizione, tendono a spiegare i ricercatori, non implica che nelle comunità europee del Neolitico vi fosse qualche tipo d'ineguaglianza tra i generi. La dottoressa Penny Bickle, del dipartimento di archeologia dell'Università di York, ha spiegato che i membri dei villaggi erano ben consci delle differenti capacità di ciascuno e tutti dovevano contribuire nel lavoro manuale, dalla caccia alla coltura, nella stessa maniera. Ogni lavoro, per gli europei del Neolitico, era importante.

Ovviamente, la linea di pensiero tracciata dagli studiosi è molto generalizzata. Si è notato, infatti, che nelle aree più orientali, vi sono molte più evidenze che dimostrano come le donne fossero molto più importanti nella caccia piuttosto che nelle altre attività. La situazione, invece, era inversa in occidente.

Anche se si iniziò a fabbricare strumenti in pietra un milione di anni fa, questi particolari utensili presi in analisi dimostrano come donne e uomini contribuissero in maniera eguale e attiva nelle comunità del Neolitico, tantoché si riteneva importante seppellire con il legittimo proprietario gli attrezzi da lavoro.

