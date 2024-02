Senato USA contro i social. Una senatrice a Zuckerberg: 'hai le mani sporche di sangue'

Duro scontro ta i senatori americani ed i giganti tech nella notte italiana. Come riportato da Reuters e la stampa USA, davanti al Congresso degli Stati Uniti sono comparsi il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, la numero uno di X Linda Yaccarino, l’AD di Snap Evan Spiegel, il CEO di TikTok Shou Zi Chew e il CEO di Discord Jason Citron.

Al centro della discussione le misure messe in campo dalle piattaforme di social media per proteggere i bambini dalle crescenti minacce di predazioni sessuali. I legislatori hanno esortato il Congresso ad approvare a stretto giro di orologio una legge che imponga l’adozione di misure in grado di prevenire fenomeni di questo tipo.

Le attenzioni di tutti però sono rivolte alla dura accusa mossa dalla senatrice Lindsey Graham a Mark Zuckerberg e colleghi. “Sig. Zuckerberg, lei e le altre aziende avete le mani sporche di sangue”, ha affermato, aggiungendo che Meta “ha un prodotto che sta uccidendo la gente”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il senatore Dick Durbin, presidente democratico del comitato giudiziario secondo cui “questa preoccupante crescita dello sfruttamento sessuale minorile è dovuta ai cambiamenti tecnologici”. Durbin ha anche citato alcune statistiche del gruppo no-profit National Center for Missing and Exploited Children che confermano una crescita vertiginosa del fenomeno.

All’udienza hanno preso parte anche i genitori di alcuni ragazzi che sono stati molestati sui social, i quali hanno interrotto più volte l’audizione di Zuckerberg con urla e grida. Dal suo canto, il CEO di Meta si è impegnato affinchè ciò non accada più.

Proprio qualche giorno fa, Instagram e Facebook hanno implementato nuovi strumenti di protezione per i minori.