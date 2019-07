Senatore USA propone di rimuovere lo scroll della Home dai social network come Instagram

Lo scroll della Home è una delle azioni più iconiche di social network come Instagram e Facebook. Essa consente infatti all'utente di rimanere aggiornato su tutto ciò che concerne i suoi interessi (amici, pagine e via discorrendo). Tuttavia, il senatore statunitense Josh Hawley ha proposto un disegno di legge per rimuovere questa funzionalità.

Infatti, come riportato anche dal The Washington Post, l'intenzione del politico 39enne è quella di limitare il più possibile la "dipendenza da social network", andando ad agire sulle tecniche utilizzate dalle piattaforme di questo tipo per cercare di aumentare il tempo in cui l'utente rimane connesso. Chiamato Social Media Addiction Reduction Technology (SMART), il disegno di legge renderebbe illegale molti degli attuali metodi utilizzati dai social network, tra cui la possibilità di effettuare uno scroll infinito della Home, l'autoplay dei video o altre funzionalità che cercano di coinvolgere il più possibile l'utente per mantenerlo all'interno della piattaforma.

"La grande tecnologia ha abbracciato un modello commerciale che sfrutta la dipendenza. [...] Troppa dell'innovazione effettuata in questo campo è progettata non per creare prodotti migliori, ma per catturare il più possibile l'attenzione utilizzando trucchi psicologici che rendono difficile distogliere lo sguardo. Questa legislazione metterà fine a ciò e incoraggerà la vera innovazione da parte delle aziende tecnologiche", ha dichiarato Hawley in merito al suo disegno di legge.