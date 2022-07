SENEC annuncia i nuovi sistemi di accumulo 'AC Milan Limited Edition'

Mentre l'Inter lancia il suo nuovo ecosistema digitale, SENEC e AC Milan consolidano ulteriormente la loro partnership con un'interessante novità: i sistemi di accumulo "AC Milan Limited Edition", a tiratura limitata e con una veste grafica personalizzata.

12 luglio 2022 - AC Milan e SENEC consolidano la propria partnership vincente attraverso un’iniziativa speciale: i sistemi di accumulo “AC Milan limited edition”. Cento sistemi saranno prodotti con una veste grafica esclusiva pensata per celebrare la collaborazione con la squadra milanese, avviata lo scorso marzo 2022 quando SENEC è entrata nella famiglia rossonera come Official Storage and Photovoltaic System Partner.

Questa edizione limitata dei sistemi di accumulo SENEC rappresenta un nuovo tassello della partnership tra l’azienda e il Milan, nata dalla comunanza di valori e di vision tra le due realtà, che li guida verso la ricerca di soluzioni in grado di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, progettuale ed economica.

“Questi sistemi di accumulo – racconta Valentina De Carlo, Marketing Director di SENEC Italia - costituiscono un vero e proprio simbolo della partnership tra SENEC e il Milan. La grafica sul fronte, che raffigura una sorta di “onda energetica”, rappresenta l’energia che ci accomuna e ci anima, mentre sui lati la vera protagonista è la vittoria dello scudetto 21/22 del Milan, un traguardo raggiunto con un preciso piano fatto di impegno, fiducia e tenacia. È così che il nostro sistema di accumulo, già emblema dell’autosufficienza energetica, lo diventa anche dei valori positivi dello sport”.

Di questi 100 accumuli speciali, due saranno utilizzati nell’impianto in fase di costruzione al centro sportivo di Milanello, mentre i restanti saranno disponibili alla vendita presso un gruppo selezionato di installatori Partner SENEC. Coloro che sono interessati all’acquisto, possono segnalarlo tramite una pagina web dedicata all’iniziativa.

“In questo modo - prosegue De Carlo – contiamo di risvegliare ancor di più l’interesse degli italiani verso l’accumulo, elemento essenziale nella transizione ad un sistema energetico più sostenibile, economico ed equo. Con le soluzioni SENEC, che consentono non solo di produrre energia pulita dal sole ma anche di sfruttarla al meglio, è possibile abbracciare uno stile di vita fatto di indipendenza, attenzione all’ambiente e risparmio e, oggi, con i sistemi AC Milan Limited Edition, tutto ciò diventa ancor più invitante e irrinunciabile!”.

