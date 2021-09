Sennheiser annuncia le cuffie CX Plus con cancellazione del rumore: ecco dettagli e prezzo

Sennheiser ha annunciato gli auricolari CX Plus True Wireless, un nuovo modello di cuffie in-ear che offre la feature di Active Noise Cancellation, ovvero di riduzione del rumore ambientale. Le nuove earbuds hanno un prezzo piuttosto contenuto rispetto agli altri modelli dell'azienda, pari a 179 dollari.

Le CX Plus hanno un design simile a quello delle altre earbuds Sennheiser, come le CX 400BT, che però al lancio avevano un prezzo maggiore. Le cuffie sono dotate di controlli touch, che permettono di aprire le app di musica, cambiare canzone o playlist e ricevere chiamate senza dover usare il telefono.

A differenza dei modelli precedenti nella serie CX True Wireless, le CX Plus vantano la funzione "Smart Pause", che permette alle cuffie di riconoscere quando vengono tolte dall'orecchio e fermare automaticamente la riproduzione musicale. Questa funzione è stata finora riservata solo agli auricolari Momentum True Wireless 2, il cui pricetag si attesta però attorno ai 300 dollari.

Sennheiser ha anche dichiarato che le CX Plus "offriranno un suono da audiofilo in una cuffia per tutti i giorni", grazie soprattutto ai nuovi trasduttori TrueResponse, originariamente pensati per cuffie molto più costose ma integrati anche nelle nuove earbuds: secondo il produttore, questa tecnologia "garantisce bassi profondi, alti dettagliati e suoni naturali e chiari".

