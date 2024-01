Sennheiser annuncia al CES 2024 tre nuovi auricolari e cuffie ricche di funzionalità

Anche Sennheiser prende parte al CES 2024 di Las Vegas, con tre nuovi dispositivi dinamici per gli audiofili. Arrivano infatti i nuovi auricolari Momentum True Wireless 4, le cuffie Accentum Plus e gli auricolari Momentum Sport.

Partendo dai Momentum True Wireless 4, si tratta dell’auricolare più potente di Sennheiser con una serie di funzioni di connettività basate sulla piattaforma Qualcomm S5 Sound Gen 2 e la tecnologia Snapdragon Sound. Siamo di fronte ad auricolari Bluetooth 5.4 con supporto Auracast e design dell’antenna rinnovato. Migliorato anche l’Adaptive ANC, mentre completano la scheda tecnica la sintonizzazione evoluta ed il sistema di batterie potenziato. Nel comunicato, Sennheiser afferma che le cuffie vantano 7,5 ore di ascolto continuo, ed arriveranno sul mercato in tre varianti di colore (nero rame, argento metallizzato e grafite) il 15 Febbraio al prezzo d 299,99 Euro.

Per quanto riguarda le nuove Accentum Plus, invece, siamo di fronte a delle cuffie over-ear Bluetooth 5.2 che supportano tutti i codec più diffusi, incluso l’aptX Adaptive e che garantiscono un’autonomia fino a 50 ore. Il padiglione auricolare è touchscreen, mentre a livello software troviamo la connettività multipoint, la riduzione del vento e la tonaltà laterale regolabile. L’Adaptive ANC invece ottimizza il target per adattarsi costantemente alle variazioni del rumore ambientale. Le cuffie saranno disponibili dal 20 Febbraio 2024 nei colori bianco e nero al prezzo di 229,99 Euro.

Completano gli annunci le Momentum Sport, gli auricolari true wireless che guardano al fitness e che includono anche un sensore per la frequenza cardiaca fotopletismografico ed un sensore di temperatura corporea, che permettono di ottenere dati in tempo reale durante l’allenamento. Sennheiser spiega che per ridurre al minimo il rumore dei passi, gli auricolari sono dotati di un canale di attenuazione acustica con design semi aperto, mentre il trasduttore riprogettato offre la migliore qualità del suono. Garantita anche la resistenza al sudore ed all’acqua IP55. Le cuffie arriveranno dal 9 Aprile al prezzo di listino di 329,99 Euro nelle varianti di colore Polar Black, Burned Olive e Metallic Graphite.