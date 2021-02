Sennheiser apre le porte alla vendita della divisione cuffie e soundbar: ecco perché

A sorpresa di molti fan del marchio e non solo, la casa tedesca Sennheiser ha annunciato tramite comunicato stampa la volontà di cercare un nuovo partner pronto ad acquisire il business del settore audio di consumo (ovvero cuffie, auricolari e soundbar) così da spostare completamente la propria attenzione sull’audio professionale.

Questa decisione sarebbe stata presa in quanto la volontà dell’azienda sarebbe quella di aumentare la propria visibilità nel mercato alquanto competitivo di cuffie e auricolari, ma per farlo è necessario un investitore-partner: “Per essere in grado di sfruttare al meglio il potenziale in ciascuno di questi mercati, stiamo concentrando le nostre risorse sulle tre aree di business nella divisione Professional e stiamo cercando un partner forte per investire nel nostro business Consumer”, ha dichiarato il co-CEO di Sennheiser, Daniel Sennheiser.

Assieme a suo fratello Andreas Sennheiser, ha aggiunto che nonostante il 2019 da vendite record (393 milioni di Euro di unità vendute, pari al 52% delle vendite di quell’anno) le tasse e gli interessi hanno portato l’azienda a un’annata leggermente in rosso, ciò a causa specialmente dei suoi prodotti sul mercato Consumer.

Considerata la crescente pressione competitiva nel settore, l’azienda ha dovuto tagliare 650 posti di lavoro e ora si trova costretta a trovare un investitore o a vendere completamente la divisione. Alla testata tedesca Handelsblatt, infatti, i due fratelli hanno dichiarato di essere “aperti a ogni opzione”. Il loro futuro sarà dunque focalizzato sulla divisione microfoni Neumann e su prodotti per la comunicazione aziendale.

