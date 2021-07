Sennheiser, codice sconto del 50% per festeggiare l'Italia in finale agli Europei

I prodotti di Sennheiser non sono in offerta solamente su Amazon in queste ore. Infatti, il noto brand tedesco, conosciuto principalmente per auricolari e cuffie, ha deciso di fornire a tutti un codice sconto del 50% su alcuni modelli per festeggiare l'approdo dell'Italia alla finale degli Europei.

Più precisamente, tramite la pagina Facebook ufficiale di Sennheiser è stata annunciata un'iniziativa promozionale riguardante gli auricolari MOMENTUM True Wireless 2 e le cuffie MOMENTUM Wireless. In parole povere, al momento in cui scriviamo è possibile portarsi a casa, tramite l'apposito portale ufficiale, i primi a 149,50 euro (al posto di 299 euro) e le seconde a 199,50 euro (in precedenza il prezzo era pari a 399 euro). Insomma, potrebbe rivelarsi un'occasione interessante, dato che, ad esempio, su Amazon i prodotti vengono venduti rispettivamente a 238,58 euro e 323,81 euro.

In ogni caso, in realtà sono in vendita anche altri modelli e c'è un regolamento preciso relativo allo sconto effettuato. In parole povere, il risparmio, che al momento in cui scriviamo è del 50% sui modelli citati, potrebbe subire variazioni a seconda delle prestazioni calcistiche della Nazionale italiana. Consigliamo di approfondire come si deve il succitato sito Web di Sennheiser per comprendere al meglio come funziona il tutto.

Fate dunque attenzione: la promozione potrebbe subire variazioni entro poche ore dalla pubblicazione di questa notizia, visto il modo in cui è stata pensata. Al netto di questo, il codice sconto da inserire al check-out è GOL21.