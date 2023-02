Sennheiser lancia le cuffie per audiofili HD 660S2: prezzo elevato, ma che qualità!

Quando si parla di brand audio, Sennheiser è certamente uno dei nomi più rinomati e apprezzati al mondo. A diversi mesi dal lancio delle Sennheiser Momentum 4 Wireless, dotate di ANC e pensate per un uso più casual, l’azienda ha svelato le cuffie Sennheiser HD 660S2 per audiofili, l’ultima evoluzione della gamma HD 600 open-ear.

Se siete particolarmente esigenti per quanto concerne la qualità dell’esperienza audio, sappiate che questo modello è pensato proprio per voi: a cinque anni dal lancio delle cuffie HD 660, Sennheiser propone una soluzione aggiornata con “sintonizzazione sub-bass migliorata”, trasduttori da 300 ohm rivisti per abbassare la frequenza di risonanza da 110 Hz a 70 Hz ed ampliare la gamma di frequenze.

Essendo cuffie aperte, non pensate di portarle con voi nei viaggi in treno, aereo o in ufficio: non troverete cancellazione del rumore, tantomeno nasconderete i vostri gusti musicali a coloro che vi stanno accanto nei mezzi pubblici. In poche parole, sono concepiti per essere utilizzati soltanto a casa. Peraltro, giungono con un paio di cavi intercambiabili con spine stereo da 6,3 e 4,4 millimetri, nonché un adattatore da 6,3 a 3,5 mm.

Jermo Koehnke, che supervisiona i prodotti audiofili del marchio, ha dichiarato: “Il nostro nuovo Sennheiser HD 660S2 offre agli ascoltatori ciò che hanno richiesto di più dal modello precedente. Con precisione e potenza come nessun altro e una nuova sensibilità su tutte le frequenze, gli ascoltatori sentiranno dettagli che non avevano mai sentito prima, specialmente all'estremità inferiore dello spettro”.

Il prezzo? 599 euro in pre-ordine, con spedizione gratuita a partire dal 21 febbraio 2023, data di vendita ufficiale.