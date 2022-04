Sennheiser lancia i suoi primi auricolari TWS sportivi: aptX e Bluetooth 5.2 a 130 Euro

A diversi mesi dall’annuncio degli auricolari Sennheiser CX Plus, torniamo ancora una volta a parlare del colosso tedesco del settore audio per parlarvi delle nuove cuffie Sennheiser Sport True Wireless pensate per gli amanti dello sport: si tratta delle prime dedicate proprio all’attività fisica, e il prezzo è alquanto competitivo.

Gli auricolari Sennheiser Sport True Wireless sono dotati di un comparto audio di tutto rispetto grazie trasduttore da 7 mm, ma risulta assente la tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Al suo posto, la società ha deciso di includere nella confezione tre set di gommini e quattro dimensioni di alette per massimizzare il comfort e decidere se adottare adattatori Open Ear per lasciare passare i suoni esterni o gli adattatori Close Ear per attenuarli passivamente. Ad accompagnarli lato software saranno le opzioni di equalizzazione Aware EQ (Open Ear) e Focus EQ (Close Ear). Non può mancare, poi, la resistenza ad acqua, sudore e polvere IP54.

Il chipset in loro dotazione è compatibile con gli standard AAC, aptX, SBC e Bluetooth 5.2, mentre la batteria garantisce – sulla carta – un’autonomia di 9 ore con massimo due ricariche aggiuntive, per un totale di 27 ore di riproduzione. Come altri auricolari e cuffie Sennheiser, Sport True Wireless supporta l'app Smart Control per controllare equalizzazione e altre impostazioni, come i controlli touch.

Il prezzo? Gli auricolari Sennheiser Sport True Wireless sono disponibili a 129,90 Euro con pre-ordini già attivi e disponibilità nei negozi dal 3 maggio 2022.

Parlando sempre di prodotti audio, vi reindirizziamo alla recensione delle cuffie Sony LinkBuds.