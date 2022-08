Sennheiser Momentum 4 Wireless ufficiali, con cancellazione attiva del rumore ibrida

Nel mese di giugno abbiamo visto i primi leak delle cuffie Sennheiser Momentum 4 Wireless di fascia alta e, finalmente, esattamente come anticipato allora il produttore tedesco le ha presentate sul mercato internazionale con cancellazione attiva del rumore migliorata e durata della batteria particolarmente elevata.

Mentre gli audiofili ancora fanno affidamento sulla nostra recensione di Sony WH-1000XM5 per aggiornarsi nella fascia alta, arriva un nuovo sfidante nei negozi: le Sennheiser Momentum 4 Wireless sono dotate di un sistema acustico alimentato da un trasduttore da 42 mm e di un sistema di cancellazione attiva del rumore ibrido con modalità di trasparenza accessibile con pochi tap e personalizzabile tramite app Sennheiser Smart Control.

Tra i codec supportati troviamo SBC, AAC, aptX, aptX adattivo, mentre lato connettività abbiamo lo standard Bluetooth 5.2 e jack da 2,5 mm o 3,5 mm. Il comfort viene assicurato dunque all’archetto e dai padiglioni imbottiti, con cerniera a basso attrito che si adatta alla forma della testa per evitare pressione mentre le si indossa. Infine, lato autonomia è possibile effettuare una ricarica di appena 5 minuti per avere fino a 4 ore di riproduzione. Peraltro, non manca la funzione di accensione/spegnimento automatico quando si sollevano le cuffie dalla propria testa.

Le cuffie wireless Sennheiser Momentum 4 sono ora disponibili per il preordine a 349,90 Euro sul sito ufficiale; nel pacchetto unico d’acquisto si ottiene anche una custodia per trasportarli.