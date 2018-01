Sennheiser mostra al CES il futuro dell'audio: dalle nuove cuffie alla tecnologia 3D

Al CES 2018 di Las Vegas,presenta in anteprima assoluta il prototipo della Soundbar 3D, l’ultima novità sviluppata dal brand specialista dell’audio nell’ambito del programma AMBEO 3D, che permette di portare l’esperienza AMBEO in casa e rappresenta un incredibile traguardo per la tecnologia audio 3D di Sennheiser.

Al Salone di Las Vegas il brand tedesco presenta anche la rivoluzionaria cuffia a dinamica chiusa HD 820, dimostrando ancora una volta di essere un vero e proprio pioniere nell’innovazione tecnologica dell’audio. Inoltre, Sennheiser amplia la gamma delle sue cuffie wireless con il lancio della nuova CX 6.00BT, migliorando l’esperienza di ascolto in movimento.

“Per mostrare il nostro impegno nella definizione del futuro dell’audio, non esiste occasione migliore di CES, dove vengono presentate per la prima volta al mondo le ultime innovazioni tecnologiche” – ha dichiarato Pete Ogley, Chief Operating Officer della divisione Consumer Electronics di Sennheiser. “Dagli incredibili sviluppi nel nostro programma AMBEO 3D alle rivoluzioni nel campo dell’audio, fino alle nostre nuove cuffie wireless, il Salone di Las Vegas è il luogo perfetto per condividere la nostra visione”.

I visitatori di CES 2018 possono scoprire per la prima volta l’esperienza unica d’ascolto offerta dall’incredibile tecnologia audio di Sennheiser AMBEO 3D. Il brand specialista dell’audio presenta tutta la gamma delle soluzioni AMBEO disponibili, compresi gli auricolari AMBEO SMART.

Queste cuffie compatte offrono un audio 3D immersivo e consentono di registrare tracce e audio dal proprio smartphone in modalità 3D con una semplicità di utilizzo senza precedenti.

Ma la vera novità presentata da Sennheiser in anteprima a CES 2018 è il prototipo di soundbar che porta l’esperienza AMBEO direttamente a casa. La Soundbar AMBEO 3D offre una sound experience incredibilmente immersiva e reale, senza bisogno di componenti aggiuntive, come subwoofer esterni.

Ultima nata in casa Sennheiser è HD 820, la cuffia dinamica chiusa che offre suoni incredibilmente trasparenti, grazie alla copertura del trasduttore realizzata in vetro, in grado di minimizzare le risonanze. Questa cuffia innovativa assicura un paesaggio sonoro realistico e naturale.

Le nuove CX 6.00BT di Sennheiser sono state progettare per offrire all’ascoltatore tutto ciò di cui ha bisogno per un’incredibile qualità del suono in movimento. Il nuovo modello wireless in-ear presenta auricolari uniti da un cavo da mettere intorno al collo ed è caratterizzato da un design leggero, compatto e robusto, che garantisce comfort e praticità di utilizzo. CX 6.00BT offre un suono chiaro e altamente dettagliato, migliorando la riproduzione dei bassi. È dotata di tecnologia wireless di ultima generazione Bluetooth 4.2 e Qualcomm apt-XTM e supporta il formato apt-XTM Low Latency, per giocare o guardare video sincronizzando perfettamente immagine e audio.