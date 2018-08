Sennheiser presenta a Berlino il prototipo di soundbar AMBEO ed i nuovi auricolari

All'IFA di Berlino Sennheiser ha mostrato le novità per il prossimo anno. Oltre agli auricolari Bluetooth MOMENTUM True Wireless, ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione è la nuova AMBEO Soundbar.

La soundbar mixa in un unico dispositivo prestazioni audio superiori rispetto a qualsiasi altro prodotto simile presente sul mercato, senza la necessità di alcun subwoofer aggiuntivo.

Il prototipo rientra nel progetto AMBEO 3D di Sennheiser che mira a sviluppare tecnologie in grado di regalare esperienze immersive.

AMBEO Soundbar ottimizza l’ascolto in ogni singolo locale della casa, grazie alla funzione di calibrazione. Dotata di 13 trasduttori e delle più recenti tecnologie virtuali, sviluppate in collaborazione con Fraunhofer, la soundbar sarà compatibile con i formati audio 3D Dolby Atmos, MPEG-H e DTS:X. La tecnologia Upmix di cui è dotata permette anche di riprodurre contenuti stereo e 5.1 per immergere completamente l’utente nell’ascolto.

Sennheiser ha anche espanso la gamma di auricolari Bluetooth MOMENTUM, con il nuovo modello True Wireless realizzato a mano e caratterizzato dalla presenza di trasduttori dinamici da 7mm che garantiscono delle ottime performance sonore. Gli auricolari supportano anche lo standard AAC e sono compatibili con i formati aptX e aptX Low Latency.

Al loro interno è presente la tecnologia Transparent Hearing che consente di sentire i rumori dall'ambiente circostante e di parlare con chi si trova vicino senza dover togliere gli auricolari. A livello software possono essere connessi ai dispositivi digitali per interagire vocalmente ed in maniera diretta con gli assistenti digitali come Siri e Google Assistant.

Gli auricolari garantiscono un'autonomia di quattro ore e possono essere ricaricati nel case con powerbank integrato. Il lancio è previsto per metà novembre a 299 Euro.