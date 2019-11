Sennheiser punta sul gaming: presentata la cuffia GSP 670 per PS4 ed Xbox One

Sennheiser ha approfittato della stagione natalizia per fare il suo ingresso nel settore da gaming con la cuffia da gaming wireless GSP 670, caratterizzata da una connessione a bassa latenza sviluppata e brevettata dal brand tedesco ed una trasmissione affidabile, stabile e senza ritardi grazie al dongle USB compatto.

La cuffia è compatibile sia con Xbox One che PlayStation 4 e grazie al Bluetooth può essere abbinata a più dispositivi (come smartphone e tablet) per gestire ad esempio le telefonate e le sessioni di gioco semplicemente con un click.

Il design acustico chiuso è in grado di fornire bassi caldi e profondi senza compromettere in alcun modo le frequenze medie ed alte, ed al contempo permettono di godere al massimo dell'audio ad alta fedeltà senza perdere dettagli o effetti sonori, che soprattutto nel mercato del gaming sono cruciali.

Sennheiser ai propri utenti offre anche la Gaming Suite per Windows, che permette di accedere a varie modalità di suono surround, un equalizzatore, opzioni microfono ed impostazioni predefinite con diverse tipologie di audio.

Le GSP 670 sono dotate anche di un microfono con tecnologia di noise-cancelling che riduce al minimo il rumore di fondo e può essere disattivato in maniera semplice, sollevando l'archetto.

A livello di durata della batteria sono garantite 20 ore tramite Bluetooth e 16 ore tramite la connessione a bassa latenza. E' supportata anche la ricarica rapida tramite USB, ed ovviamente è possibile utilizzare le cuffie anche mentre sono in fase di ricarica. Il prezzo consigliato è di 349 Euro.