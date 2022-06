Una sensazionale illusione ottica studiata dalla scienza. Tu cosa vedi?

Questa illusione ottica, nuova per il mondo scientifico, sembrerebbe portare dei risultati impensabili. Causa addirittura dei cambiamenti a livello fisiologico che non erano stati minimamente ipotizzati.

Dai un'occhiata a questa immagine. Percepisci che il buco nero centrale si sta espandendo, come se ti stessi spostando in un ambiente buio o cadendo in un buco? Se è così, non sei solo. Circa l'86% delle persone infatti, ha avuto la tua stessa sensazione. Ma perché?

Il Dr. Bruno Laeng, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Oslo ha affermato: "Il buco in espansione è un'illusione altamente dinamica: la macchia circolare ed il gradiente d'ombra del buco nero centrale evocano un marcata impressione di flusso ottico, come se l'osservatore si stesse muovendo in avanti in una buca o in un tunnel".

La ricerca pubblicata su Frontiers, dimostra come l'illusione sia talmente forte da generare un vero e proprio riflesso, causando una dilatazione delle pupille come se dovesse realmente entrare più luce a seguito di un movimento verso una zona buia. Tale riflesso dipende dunque dalla percezione e non necessariamente dalla realtà.

Su di uno schermo sono state proiettate delle variazioni colorate dell'illusione, domandando a 50 partecipanti uomini e donne, di classificare quanto forte percepissero gli effetti delle immagini. Nel mentre i ricercatori hanno misurato e studiato i movimenti oculari.

I risultati dimostrano come fosse decisamente più efficace l'illusione col buco nero (al contrario dei pallini blu), mentre con l'utilizzo di altri colori la pupilla tende addirittura a restringersi. Una minoranza inoltre, sembra esserne totalmente immune, non riuscendo a percepire alcun effetto. Gli studiosi non riescono ancora a spiegare tale "resistenza", aprendo a nuovi interessanti ricerche future.

