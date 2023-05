È sensazionale! Ecco il primo intervento al mondo sul cervello di un feto

È stato eseguito con successo il primo intervento chirurgico sul cervello di un feto ancora nel grembo materno, riparando una malformazione vascolare potenzialmente mortale dal profondo dell’encefalo in via di sviluppo. La ricerca è stata subito pubblicata su Stroke.

Questa volta non parliamo di elettrodi coltivati nel cervello, ma utilizzando degli ultrasuoni per guidare i chirurghi, un feto è stato operato a sole 34 settimane e due giorni di età gestazionale, segnando un enorme balzo in avanti nel trattamento dei disturbi dello sviluppo.

Al feto è stata diagnosticata una malformazione aneurismatica della vena di Galeno, che in parole semplici è una formazione che coinvolge le arterie all'interno del cervello che si collegano direttamente alle vene anziché passare prima attraverso i capillari. Considerando che i capillari sono specificamente progettati per rallentare la pressione sanguigna, a seguito della malformazione si ha ovviamente un innalzamento eccessivo della pressione. Ciò sottopone il cervello e il cuore a uno sforzo enorme durante e dopo la nascita, portando ad esempio ad ipertensione polmonare o insufficienza cardiaca.

Viene solitamente diagnosticata durante la gravidanza e in genere trattata con una procedura poco invasiva chiamata embolizzazione endovascolare, in cui un chirurgo entra attraverso l'inguine e raggiunge il sistema vascolare cerebrale, iniettando una sorta di “colla” per interrompere l'afflusso di sangue.

In questo specifico caso, l’equipe medica ha eseguito un intervento simile, ma svolgendolo interamente in utero. Sotto la supervisione della Food and Drug Administration degli Stati Uniti, sono riusciti a bloccare i vasi sanguigni con elevata pressione nel cervello del feto, prevenendo successive complicazioni durante il parto.

"Nella nostra sperimentazione clinica in corso, stiamo utilizzando l'embolizzazione transuterina guidata da ultrasuoni per affrontare la malformazione della vena di Galeno prima della nascita e nel nostro primo caso trattato, siamo stati entusiasti di vedere che il declino aggressivo solitamente osservato dopo la nascita semplicemente non si è manifestato", ha affermato l'autore principale dello studio Darren B. Orbach, co-direttore del Cerebrovascular Surgery & Interventions Center presso il Boston Children's Hospital.

Inoltre, nonostante sia stato osservato attentamente dopo la nascita, il bambino non aveva bisogno di alcun supporto cardiovascolare e tutte le scansioni neurologiche erano normali: "Siamo lieti di segnalare che a sei settimane il bambino sta progredendo notevolmente bene, senza farmaci, mangiando normalmente, ingrassando ed è dunque tornato a casa. Non ci sono segni di effetti negativi sul cervello".

Dopo aver scoperto che il nostro cervello cambia dopo i 40 anni, appare fondamentale supportare questi interventi all’avanguardia, poiché come afferma lo stesso Orbach: "Ciò può ridurre notevolmente il rischio di danni cerebrali a lungo termine, disabilità o morte tra questi bambini".