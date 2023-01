Questo sensazionale materiale è una spugna di ultima generazione e risolve un problema

Vi sarà senz'altro capitato che, dopo aver fatto cadere qualcosa di liquido, per risolvere il problema siete ricorsi a una quantità industriale di tovaglioli. La tecnica non è sicuramente sostenibile e per questo (e altri motivi) gli scienziati hanno ideato un materiale che assorbe molto più liquido di un asciugamano o di un panno.

Un team di ingegneri dell'Università del Maryland ha creato un foglio di idrogel flessibile che un giorno potrebbe diventare un "panno assorbi tutto" del futuro. Gli idrogel, per darvi un po' di contesto, sono un gruppo di materiali polimerici capaci di assorbire grandi quantità di liquidi e trattenerli una volta bagnati.

Grazie alla loro caratteristica di assorbire i liquidi senza perdere struttura sono utilizzati, tra le altre cose, anche all'interno dei pannolini (sì, anche in quelli smart). Tuttavia hanno un grande problema: gli idrogel tendono a deteriorarsi dopo essersi asciugati. Ciò significa normalmente che, dopo l'uso e dopo essersi asciugati, dovrebbero essere gettati via. Rendendoli molto più costosi rispetto a dei tovaglioli di carta.

Ed è qui che interviene il nuovo materiale di Srinivasa Raghavan dell'Università del Maryland: "quello che abbiamo fatto è combinare le proprietà desiderate di un tovagliolo di carta e di un idrogel". Dopo aver miscelato insieme acido acetico, acido acrilico e acrilammide, la miscela ha rilasciato bolle di CO2 all'interno del gel, creando un materiale poroso e simile alla schiuma.

Successivamente, il contenuto è stato stipato tra lastre di vetro per formare un foglio ed esposto alla luce UV, fissando il liquido attorno alle bolle. Il risultato finale è stato una sorta di "spugna futuristica" che può assorbire più di tre volte la quantità di liquido rispetto a un panno o un tovagliolo, trattenendolo senza gocciolare.

Il più grande ostacolo di questo nuovo prodotto è il costo: soltanto a un prezzo conveniente il pubblico lo comprerà... per questo meglio aspettare ancora qualche tempo. A proposito, sapete che l'idrogel sarà utilizzato anche per far cicatrizzare meglio le ferite?