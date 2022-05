Testa dura come un bue? Questa notizia sfaterà le tue convinzioni

Uno studio effettuato per la prima volta in assoluto, e pubblicato su "Acta Neuropathologica" dimostra come anche i buoi muschiati abbiano delle ripercussioni fisiologiche a seguito dei loro (violenti) comportamenti.

Dopo aver visto cosa si è disposti a fare per avere un pò di fresco, ecco un'altra curiosa scoperta sul mondo animale.

Secondo la dottoressa Nicole Ackermans della Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York City, sino ad oggi le persone immaginavano che un bue che carica a 60 km/h impattando con il cranio, avesse un cervello integro e perfetto. Ma cosi in realta non è!

Partendo proprio da questa ipotesi, dopo aver esaminato il cervello di 3 buoi (2 femmine e 1 maschio), sono risultati diversi danni anche molto estesi. Sarebbero addirittura paragonabili a quelli riscontrati in pazienti con Encefalopatie traumatiche croniche, con conseguente accumulo di proteina Tau.

Il cervello delle femmine risultava inoltre più compromesso rispetto a quello maschile, nonostante i colpi inferti fossero nettamente minori. Ciò viene spiegato dalle ossa del cranio e della muscolatura del collo decisamente più robusti e resistenti degli individui maschili che gli consentono quindi di resistere maggiormente ai vari traumi.

Non avendo una vita quotidiana “molto complicata” (a differenza degli scimpanzé ad esempio) dal punto di vista cognitivo o di elaborazione delle informazioni, sembrerebbe dunque esserci un equilibrio tra i danni che possono sopportare e le attività da svolgere come mangiare e procreare.