Sensazionale scoperta nel fiume Po: si tratta del cranio di un Homo Sapiens

Ancora una volta il fiume Po fa parlare di sé. Questa volta non si tratta di sirene morte sulle rive del fiume, bensì di un ritrovamento tanto inusuale quanto importante.

Precisamente a Monticelli d'Ongina in provincia di Piacenza, è stato infatti rinvenuto il cranio di un Homo Sapiens, che nonostante la datazione ancora incerta, risale probabilmente al Paleolitico. Bisogna da subito sottolineare come non si tratti purtroppo dell’intero reperto, ma "solo" di alcune parti: nello specifico le due ossa parietali e l'osso occipitale.

Inoltre, per quanto possa apparire strano, la scoperta risale in realtà a settembre dello scorso anno ma è stata comunicata solo ora a seguito di diverse procedure che hanno certificato l'importanza del rinvenimento. Il progetto di ricerca che dona il nome al cranio è detto "Acamar", prendendo il nome da una stella facente parte di una costellazione (costellazione di Eridano) simile allo stesso fiume.

Principale autore del ritrovamento è Davide Persico, professore di Paleontologia dell'Università di Parma e sindaco di San Daniele Po, che afferma: "Una scarica di adrenalina incredibile, un'emozione, avvenuta in modo del tutto causale". Non si tratta però del primo ritrovamento in queste aeree, a quanto pare, ricche di fossili. Ma come mai stanno letteralmente “saltando fuori” solo ora?

Purtroppo, un ruolo fondamentale in tali ritrovamenti lo gioca la siccità da record che oramai ci accompagna da diversi anni. "Sicuramente ha influito la scarsità delle piogge del 2021 e del 2022 che ha esposto parte delle spiagge facendo emergere i fossili". Appare dunque evidente che la stessa siccità che in Texas fa spuntare orme di dinosauro, in Italia ci "regala" questi incredibili reperti.

L’importanza del ritrovamento ce la comunica nuovamente lo stesso Persico: "Nella Bassa Padana è la prima volta che troviamo la testimonianza di un Homo sapiens arcaico, cioè di uno dei primi emigrati dall'Africa all'Europa, venendo così a colmare un vuoto paleontologico".

A questo punto, dopo aver ultimato le analisi necessarie a stabilire il sesso, l'età e varie informazioni sulla vita di questo esemplare, ognuno di noi potrà ammirarlo all’interno dell’esposizione permanente nel Museo di Storia Naturale a Parma, dove il fossile sarà esposto.