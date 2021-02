Quali dei nostri sensi si è evoluto prima di tutti? Quale per ultimo?

Come ben sappiamo, sono cinque i sensi che ha a disposizione l'essere umano. Viene quindi da chiedersi, qual è stato il primo senso ad essersi evoluto per prima? Bene, la risposta sicuramente vi sorprenderà!

Oltre ai classici sensi, ne esistono altri. Ad esempio l'equilibrio, la capacità di percepire la posizione dei nostri arti (chiamata "propriocezione"), la capacità di percepire il dolore e molto altro. Se dobbiamo rimanere sui "sensi classici", senza alcun dubbio è stato il "gusto" ad evolversi per prima. Il gusto è in realtà solo la capacità di rilevare particolari sostanze chimiche nell'ambiente circostante; una capacità che i batteri hanno da almeno due miliardi di anni.

Un'altra capacità nata dai batteri è stata la vista, o almeno la capacità di rilevare la luce. I primi "veri occhi" si sono evoluti infatti circa 570 milioni di anni fa. A quel punto, molti organismi unicellulari avevano anche sviluppato la capacità di percepire il tatto. L'odore, invece, normalmente è la capacità di rilevare le sostanze chimiche trasportate nell'aria, un senso nato quando i primi animali terrestri emersero dal mare.

L'udito venne per ultimo, perché le onde sonore sono deboli rispetto alle onde elettromagnetiche (come la luce) e richiedono strutture specializzate per amplificare il segnale, soprattutto per le alte frequenze. Le orecchie perfettamente funzionanti non si sono evolute fino a 275 milioni di anni fa - anche se alcuni esperti stanno riconsiderando questa data.