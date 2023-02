In che senso un buco nero grande 20 milioni di volte il Sole sta viaggiando nello spazio

Nel nostro universo è possibile trovare quelli che in gergo sono chiamati "pianeta extrasolari", ovvero corpi celesti che vengono espulsi dal loro sistema di origine e finiscono per vagare senza meta nello spazio. A quanto pare non succede solo ai pianeti, ma anche ai buchi neri.

Lo studio, pubblicato prima sul server di prestampa arXiv.org e poi accettato per la pubblicazione sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, parla della prima prova osservativa che i buchi neri supermassicci possono essere espulsi dalle loro galassie domestiche per vagare nello spazio interstellare.

Gli addetti ai lavori hanno scoperto il mostro cosmico, sotto forma di striscia luminosa di luce (circa 200.000 anni luce di lunghezza), mentre stavano usando il telescopio spaziale Hubble per osservare la galassia nana RCP 28, situata a circa 7,5 miliardi di anni luce dalla Terra. Il buco nero, che misura 20 milioni di volte la massa del Sole, si sta allontanando dalla sua galassia natale a 5,6 milioni di km/h, o circa 4.500 volte la velocità del suono.

"Se confermato, questa sarebbe la prima volta che avremo prove evidenti che i buchi neri supermassicci siano capaci di sfuggire dalle galassie", ha dichiarato l'autore principale dello studio Pieter van Dokkum, professore di fisica e astronomia alla Yale University. La singolarità in fuga un tempo faceva parte di una rara binaria di buchi neri supermassicci e, durante una fusione galattica, un terzo buco nero supermassiccio è stato introdotto espellendo uno dei presenti.

Questo scenario è stato descritto per 50 anni, ma fino ad ora nessuno aveva trovato delle prove.