Senso di colpa dopo un tradimento? Sondaggio rivela una sorprendente realtà

Cosa provano realmente coloro che tradiscono? Un recente studio ha gettato una luce sorprendente sulla questione, sfidando alcune delle nostre convinzioni più radicate. Secondo la ricerca, i partner infedeli si sono rivelati molto soddisfatti del loro comportamento e raramente hanno provato rimorso per le loro azioni.

Ancora più sorprendente, il loro tradimento non era motivato da una bassa soddisfazione del rapporto, né credevano che avesse avuto un impatto negativo sul loro matrimonio. L'indagine ha coinvolto quasi 2000 utenti di Ashley Madison - un servizio di incontri online - intervistati prima e dopo aver avuto un'avventura (facile da scoprire grazie a WhatsApp).

Ai partecipanti è stato chiesto di descrivere lo stato del loro matrimonio, le ragioni del loro desiderio di tradire e il loro benessere generale. Nonostante la maggior parte di loro affermasse di amare molto i propri partner e non fosse motivata da rabbia o mancanza di impegno, circa la metà non era sessualmente attiva con il proprio coniuge e indicava una bassa soddisfazione sessuale come forza trainante dietro la decisione di tradire.

Altri fattori includevano il desiderio di indipendenza e varietà sessuale. Nonostante il campione ridotto, questi risultati dipingono un quadro più complesso dell'infedeltà rispetto a quello che pensavamo di conoscere. Nonostante le limitazioni dovute alla mancanza di diversità nel campione, la ricerca offre una prospettiva unica sul fenomeno del tradimento.

Sembra che mantenere la monogamia o l'esclusività sessuale, soprattutto nel corso della vita, sia un compito davvero difficile. A proposito, sapete che potreste tradire il vostro partner senza saperlo? Ecco come.