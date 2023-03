In che senso dei fisici hanno fatto 'levitare' una sfera di vetro nel mondo quantistico

La meccanica quantistica studia quello che succede nella più piccola scala dell'Universo, dove atomi e particelle subatomiche operano in modi che la fisica classica non può spiegare. Per capire il funzionamento del mondo reale e di questo, gli scienziati fanno in modo che oggetti grandi si comportino in modo "quantistico".

Nel 2021, così come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, dei fisici sono riusciti a farlo con una nanosfera di vetro del diametro di 100 nanometri, più piccola dello spessore di un capello umano. Una misura molto piccola per noi, ma estremamente grande per il mondo quantico. Per farvi capire, in questo "luogo" infinitamente piccolo si trovano in media una manciata di atomi per oggetto, mentre la sfera di vetro aveva circa 10 milioni di atomi.

Utilizzando luci laser accuratamente calibrate, all'interno di un contenitore dove la temperatura si attestava a circa -269° C, la nanosfera è stata sospesa nel suo stato quantomeccanico più basso, con un movimento estremamente limitato dove comportamento quantistico può iniziare a manifestarsi. Per raggiungere questo stato, il movimento e l'energia devono essere regolati al millimetro.

La piccola sfera è stata fatta librare e muovere, come una sorta di altalena, fin quando non ha raggiunto a un punto di riposo. Una volta raggiunto lo stato quantomeccanico più basso, sono iniziati ulteriori esperimenti. "Ciò significa che congeliamo l'energia di movimento della sfera a un minimo che è vicino al movimento di punto zero della meccanica quantistica", spiega l'ingegnere elettrico Felix Tebbenjohanns , all'epoca dell'ETH di Zurigo.

Riuscire a far levitare una sfera così grande in un ambiente criogenico è un grande passo avanti per capire al meglio il confine tra fisica classica e quantistica.