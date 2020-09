Il sensore digitale più grande al mondo produce una prima fotografia di ben 3.2 gigapixel

Il sensore che andrà a completare la macchina fotografica astronomica dell’osservatorio “Vera C. Rubin”, in Cile, ha ultimato i suoi test ed ha prodotto una primissima foto: un’immagine di ben 3200 megapixel. Si tratta di un record assoluto, essendo una foto captata con un singolo scatto.

Più volte abbiamo potuto assistere ai miracoli della tecnologia, e quando parliamo di fotografie e di sensori fotografici è inevitabile cadere nella tentazione di cercare scatti “da record”. Quella più eclatante di tutte fu senza dubbio la foto da 195 gigapixel di uno scorcio Shangai, che fece molto discutere due anni fa. Sebbene sia un record incredibile e ancora imbattuto, c’è da sottolineare come il lavoro in realtà fu un prodotto di fusione di circa 8700 foto diverse, poi messe insieme creando il giga-scatto.

La foto scattata di recente allo SLAC, un acceleratore di particelle lineare della California, è invece un pezzo unico della mirabolante bellezza di 3200 megapixel: per osservarla a grandezza naturale occorrerebbero 378 schermi in 4K, e con una tale risoluzione sarebbe possibile notare una pallina da golf posta a 24km di distanza dal piano focale. Una fotocamera così potente verrà utilizzata quasi esclusivamente per il compito scientifico per cui è stata creata: lo studio astronomico del cielo australe.

Il sensore andrà a completare la macchina fotografica astronomica più potente del mondo, l’”LSST Camera” in dotazione al telescopio riflettore di recente ribattezzato “Vera C.Rubin” – in onore dell’ astrofisica statunitense che nel 1828 vinse la medaglia d’oro della Royal Astronomical Society per i suoi studi sui moti galattici.

Il potere risolutivo dell’LSST Camera permetterà agli scienziati di comprendere più a fondo le dinamiche cosmologiche della materia e dell’energia oscura: “In 10 anni, la fotocamera raccoglierà immagini di circa 20 miliardi di galassie. Questi dati miglioreranno la nostra conoscenza di come si sono evolute nel tempo e ci consentiranno di testare i nostri modelli sulla materia oscura ed energia oscura in modo più profondo e preciso che mai", ha detto Steven Ritz, scienziato addetto al progetto e proveniente dall'Università Santa Cruz, California.

Il problema più grande del progetto Vera Rubin però risiede nella difficile gestione dell’enorme quantità di dati che verranno a crearsi: secondo la stima più recente, la camera digitale dovrebbe produrre nell’arco del decennio un qualcosa come 30 petabyte di dati (30mila Terabyte), per un peso fisico di circa 3 tonnellate. Gestire un flusso così impressionante di dati non sarà facile, e richiederà un insieme di supercomputer dall’eccezionale potenza di calcolo, e una mano potrebbe giungere anche dall'Italia.