Sensore di impronte digitali in arrivo su Apple Watch? Il brevetto che sorprende

La prossima generazione di smartwatch della Mela sta arrivando e, secondo le ultime voci di mercato, potrebbe portare sul mercato l’Apple Watch più grande di sempre. C’è però un’altra novità da non sottovalutare: un brevetto pubblicato recentemente ci mostra un sensore di impronte digitali sul lato dell’Apple Watch.

A scovare online il brevetto in questione sono stati gli esperti di Patently Apple e, nella documentazione, si trova anche lo sketch che trovate in copertina e in calce alla notizia. Secondo le informazioni pubblicate, il colosso di Cupertino ha ottenuto con successo il brevetto per un sensore di impronte digitali su una futura generazione di Apple Watch collocato accanto all’altro, unico pulsante laterale dello smartwatch.

Il posizionamento non è del tutto sorprendente, eppure fa emergere una domanda specifica: perché Apple ha aggiunto un pulsante al posto di implementare il sensore direttamente nella corona fisica? L’unica risposta logica allo stato attuale è che Apple potrebbe optare di aggiungere un secondo pulsante anche per altre funzionalità, seppur a oggi sia difficile pensare a quali potrebbe implementare. La seconda soluzione poteva essere uno scanner nel display, ma l’affidabilità potrebbe risentirne.

Trattandosi di un brevetto è meglio evitare di pensare a quale Apple Watch otterrà tale pulsante in quanto, come ben sappiamo, non tutti i brevetti vedono la luce del giorno. Per ora, quindi, meglio attendere novità con pazienza.

Rimanendo nel mondo dei wearable, proprio oggi 7 luglio 2022 sono stati pubblicati i render del Samsung Galaxy Watch 5.