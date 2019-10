Il sensore per le impronte va in tilt con le pellicole: in arrivo un fix per il Galaxy S10

Qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia della pellicole protettiva dell'S10 che ha reso inefficace il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul Galaxy S10. Il produttore coreano ha ufficialmente riconosciuto il problema ed ha annunciato che lo correggerà attraverso un aggiornamento software per S10 e Note 10.

Per chi non avesse seguito la vicenda, una donna britannica dopo aver applicato sul proprio Galaxy S10 una pellicola protettiva ha scoperto che chiunque era in grado di sbloccare lo smartphone anche se aveva configurato il sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

Samsung, pur invitando gli utenti ad utilizzare pellicole protettive solo originali, si è detta "a conoscenza del caso del malfunzionamento del riconoscimento delle impronte digitali" ed ha affermato che presto rilascerà un aggiornamento software per tappare la falla.

Al momento non sono disponibili informazioni in merito alla data di lancio, ed il rappresentante della compagnia asiatica non ha diffuso alcun tipo d'indicazione sulle motivazioni per cui il sensore va in tilt nel momento in cui viene inserita la pellicola.

Alcuni utenti però sostengono che il malfunzionamento potrebbe essere legato alla natura ad ultrasuoni del chip incluso nel Galaxy S10, che provocherebbe un falso positivo a causa dello strato addizionale presente sullo schermo. Resta anche da capire se il problema riguardi tutte le pellicole di terze parti o meno, ma il riconoscimento di Samsung dimostra che quella pubblicata sul Sun potrebbe non essere l'unica segnalazione.