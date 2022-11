Il sensore di iPhone 15 sarà all'avanguardia: migliorano le foto scattate di notte?

A poche ore dai rumor sul possibile nuovo design di iPhone 15, un nuovo rapporto del Nikkei si sofferma sulle novità a livello di comparto fotografico che potrebbe sfoggiare la nuova lineup di smartphone made in Apple.

Nell’articolo della popolare rivista asiatica si legge che la fotocamera dell’iPhone 15 di Apple avrà un “sensore d’immagine all’avanguardia”, che raddoppierà il livello del segnale di saturazione, che si tradurrà in un ingresso di luce maggiore. Tutto ciò si tradurrà in una riduzione al minimo della sovraesposizione e sottoesposizione in condizioni di illuminazioni specifiche.

Per gli utenti finali, l’iPhone 15 consentirà di “fotografare chiaramente il volto di una persona anche se il soggetto si trova in controluce”. I miglioramenti però abbracceranno anche le foto scattate di notte, che saranno di qualità più elevata ed acquisendo più luce regaleranno agli utenti scatti più nitidi.

Alcune indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni hanno anche svelato che iPhone 15 Pro costerà più di iPhone 14 Pro, ma non per colpa di Apple ma di TSMC e dei costi delle componenti interni. I rapporti emersi in rete però parlano anche dell’utilizzo da parte della Mela di una scocca in titanio e dell’ingresso USB-C, come previsto dalla normativa dell'Unione Europea sul caricatore unico.