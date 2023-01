Sensori del futuro: Riveleranno agenti patogeni e tossine nell'ambiente

I ricercatori della Tufts University School of Engineering, negli Stati Uniti, hanno sviluppato un modo per rilevare batteri, tossine e sostanze chimiche pericolose nel nostro ambiente, utilizzando un particolare sensore biopolimerico che può essere stampato davvero ovunque, anche su guanti, maschere o abbigliamento di tutti i giorni.

Il nuovo sensore in biopolimero sfrutta un enzima simile a quello trovato nelle lucciole, illuminandosi quando rileva queste minacce altrimenti invisibili. Si basa, infatti, su proteine ​​progettate computazionalmente con la fibroina della seta, estratta dai bozzoli di una particolare falena chiamata Bombyx Mori (o bombice del gelso).

La particolarità di questa nuovo sensore è la sua enorme duttilità. Può essere infatti incorporato in pellicole, spugne, filtri o modellato come plastica per campionare e rilevare pericoli trasportati dall'aria e dall'acqua. Inoltre, può segnalare infezioni o, addirittura, rilevare tracce di cellule cancerogene nei nostri corpi.

I ricercatori hanno dimostrato come il sensore emetta segnali luminosi in pochi minuti quando rileva la presenza di virus, riuscendo infatti prontamente ad identificare il SARS-CoV-2, gli anticorpi anti-virus dell'epatite B, la tossina alimentare botulinica o il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), un particolare indicatore della presenza di cancro al seno.

Il Prof. Fiorenzo Omenetto, docente presso la Tufts University School of Engineering e direttore del Tufts Silklab dove sono stati sviluppati i materiali bio-reattivi, ha affermato: "La combinazione di proteine ​​​​progettate in laboratorio e seta ha la grande capacità di fornire un'ottima base per i nuovi sensori, capaci di rilevare un'ampia gamma di agenti chimici e biologici, con un alto grado di specificità e sensibilità".

"Ad esempio, come abbiamo notato dai nostri test, gli anticorpi SARS-CoV-2 e quelli anti-epatite B possono essere misurati a livelli che si avvicinano ai test clinici, offrendo così la possibilità di modificare il sensore per adattarlo a qualunque possa essere la prossima minaccia per la salute pubblica", ha aggiunto.

Un'altra utile caratteristica dei nuovi sensori è che hanno la capacità di assumere una varietà apparentemente infinita di forme. Per dimostrarlo infatti, il team di ricerca ha creato droni di rilevamento virale in cui la loro struttura principale era incorporata con il materiale del sensore, capace di catturare campioni d'aria da essere esaminati dopo l'atterraggio. Una tecnica che potrebbe consentire il monitoraggio degli ambienti da una distanza di sicurezza remota.

Il gruppo di ricerca della Tufts, che continuerà a studiare questa nuova tecnologia, prevede applicazioni multiple per i suoi sensori. Dal monitoraggio personale e del paziente, al controllo delle infezioni in ambito sanitario ed il rilevamento ambientale in ambienti domestici, sul posto di lavoro, ed in caso di calamità.

Rimanendo in tema, la ricerca sui sensori biomedici offre sempre ottimi risultati, come questi sensori a nanotransistor per il cuore, capaci di monitorarne costantemente l'attività. Inoltre, qualche tempo fa vi avevamo parlato di un cerotto high-tech per prevenire le infezioni in tempo reale.