Sentenza storica del Giappone: emissioni di carbonio zero nel 2050

Il Giappone ora si unisce alla Cina e all'Unione Europea promettendo di portare a zero le proprie emissioni nette di carbonio; il nostro unico modo per combattere il cambiamento climatico in atto. Ad annunciarlo è il primo ministro Yoshihide Suga, che intende portate il Paese del Sol Levante a "emissioni zero" entro il 2050.

"Adottare un approccio aggressivo al riscaldamento globale determinerà una trasformazione nella nostra struttura industriale e nel sistema economico che porterà a una grande crescita nell'economia", ha affermato il primo ministro giapponese. Questo nuovo impegno del paese è molto importanti ai fini dell'Accordo di Parigi, che ha l'obiettivo di mantenere un aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius.

La decisione del Giappone è stata molto probabilmente guidata da una combinazione di pressioni politiche interne ed esterne, secondo Takeshi Kuramochi, un ricercatore di politica climatica presso il NewClimate Institute in Germania. Il raggiungimento della nuova tempistica richiederà una profonda revisione delle infrastrutture del paese, che dipende fortemente - così come molti paesi del mondo - dai combustibili fossili.

All'inizio degli anni 2000, il Giappone aveva compiuto progressi sostanziali nel ridurre le emissioni di anidride carbonica attraverso l'uso dell'energia nucleare. Tuttavia, il crollo della centrale nucleare di Fukushima nel 2011 ha portato a un arresto della produzione di questo tipo di energia nel paese. Attualmente, il Paese del Sol Levante prevede di ridurre, ma non eliminare, la sua dipendenza dal carbone, diminuendo il suo contributo alla produzione di elettricità del paese dal 32% nel 2018 al 26% entro il 2030.

Il Paese, inoltre, sta già considerando un aumento sostanziale della sua fornitura di energia eolica e solare, esaminando tecnologie più nuove e meno consolidate, come gli impianti che bruciano ammoniaca o idrogeno. Insomma, un obiettivo sicuramente nobile che dimostra la voglia di aiutare il nostro pianeta, ma solo il tempo potrà darci delle risposte concrete sulla reale intenzione del Giappone.