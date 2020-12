Sentenza storica in Inghilterra: registrata la prima morte al mondo per l'inquinamento

Mentre organizzazioni come le Nazioni Unite avvisano ufficialmente che la Terra rischia di riscaldarsi di 3°C entro il 2100, in Inghilterra un tribunale ha stabilito che l’aria inquinata ha contribuito alla morte prematura della bambina di 9 anni Ella Kissi-Debrah, ufficialmente la prima persona il cui certificato di morte elenca l’inquinamento.

La giovanissima Kissi-Debrah è deceduta nel 2013 dopo ben tre anni di episodi di arresti cardiaci e respiratori a causa di gravi attacchi d’asma, 27 ricoveri in tale periodo e collassi parziali dei polmoni in ben cinque occasioni. Al Southwark Coroner’s Court il medico legale Philip Barlow ha dunque stabilito che l'inquinamento atmosferico, principalmente dovuto al traffico automobilistico nella zona, è stato un "fattore determinante sia per l'induzione che per l'esacerbazione della sua asma". Eppure, stando alle dichiarazioni dei genitori, la famiglia non è mai stata avvertita del pericolo.

Barlow ha aggiunto che le emissioni di biossido di azoto e particolato nella città natale di Lewisham avrebbero superato i limiti legali fissati dall'Inghilterra e dall'Unione europea, nonché i limiti di sicurezza stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità: “L'intera vita di Ella è stata vissuta in prossimità di strade altamente inquinanti. Non ho difficoltà a concludere che la sua esposizione personale al biossido di azoto e al PM era molto alta.”

Secondo Aaron Bernstein, assistente professore di pediatria presso la Harvard Medical School e presidente del Center for Climate Health and the Global Environment di Harvard, questa sentenza potrebbe benissimo ispirare azioni in tutto il mondo per migliorare la situazione: “Nella mia mente, la lezione importante qui è che sappiamo che negli Stati Uniti, proprio come nel Regno Unito e in altre parti del mondo, abbiamo bambini a cui viene data una scossa così ingiusta nella vita perché respirano prodotti della combustione di combustibili fossili. E questo è moralmente sbagliato. […] la realtà è che non sono solo bambini ... staremmo tutti meglio se trovassimo un modo per liberarci dei combustibili fossili a causa dei danni che stanno causando alla nostra salute.”

Stando ai dati diffusi dall’OMS, i livelli di inquinamento rimangono pericolosamente alti per 9 persone su 10 in tutto il mondo, mentre 7 milioni di persone morirebbero ogni anno a causa dell'esposizione all'aria tossica sebbene nei rapporti delle autopsie l’inquinamento non sia mai stato registrato come causa di morte poiché ai vari disturbi elencati nei rapporti, tra cui arresto cardiaco, infarto e ictus, non verrebbero aggiunti i fattori ambientali sottostanti come aggravanti.

L’ allergologa di San Diego Christine James ha scritto in una e-mail che servirà ancora molto lavoro per convincere le persone del profondo legame tra inquinamento e salute: “Sempre più professionisti sanitari stanno sensibilizzando e spingendo le nostre comunità e gli organi legislativi a riconoscere la relazione; tuttavia, questa è una battaglia in salita: con la sentenza in questo caso, si spera che più persone si siederanno e se ne accorgeranno”.

Intanto diverse grandi aziende tra cui Microsoft, Unilever, Uber, Best Buy e Siemens avrebbero finalmente aderito al Climate Pledge promosso da Amazon, secondo cui ognuna di esse dovrà eliminare le proprie emissioni e diventare carbon neutral entro il 2040.