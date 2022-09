Senti il cellulare vibrare ma non hai nessuna notifica? Non sei il solo

Ti è mai capitato di sentire il telefono vibrare in tasca per poi tirarlo fuori e non trovare alcun messaggio, chiamata o notifica? Potresti avere la sindrome da vibrazione fantasma.

Anche se stare al telefono non aumenta il rischio di tumore, è inevitabile considerarlo come parte integrante delle nostre giornate. Secondo uno studio, 9 studenti universitari su 10 hanno affermato di aver sperimentato più volte nell'ultima settimana o mese, il fenomeno definito per l'appunto "sindrome da vibrazione fantasma".



Stiamo parlando di episodi nei quali, siamo totalmente convinti di aver percepito il nostro smartphone vibrare o squillare per poi osservarlo con stupore e non trovare (tristemente) nulla di ciò che ci si aspettava.



Tuttavia, gli scienziati si dimostrano ancora titubanti e scettici sul perché queste allucinazioni accadano con così alta frequenza in tanti di noi. L'ipotesi principale, è che il tutto dipenda da un uso eccessivo dei cellulari e dalla nostra continua sensazione nello strisciare lo schermo per renderci sempre disponibili a qualsiasi nuova notifica arrivata.



Questi due fattori avrebbero condizionato fortemente il nostro cervello, tanto da interpretare eccessivamente sensazioni quali i vestiti che andrebbero a muoversi o a sfregarsi contro la nostra pelle, "simulando" la vibrazione.



Si tratta sicuramente di una condizione alquanto allarmante che dovrebbe, come prima cosa, farci seriamente riflettere sull'eccessivo utilizzo degli apparecchi telefonici e sulle conseguenze ad essi legate. Ad esempio silenziare il cellulare è fonte di stress, palesando la cosiddetta FOMO, ovvero la paura di essere fuori dal mondo.