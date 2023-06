Ti senti osservato ma non c'è nessuno? Potrebbe essere un precoce segno di Parkinson

Tra le allucinazioni, alcune delle più frequenti riguardano il sentirsi osservati o il percepire presenze che in realtà non ci sono. Una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Mental Health, sembrerebbe dimostrare come tali sintomi siano molto più comuni in pazienti affetti da morbo di Parkinson, con annesso declino cognitivo.

Riuscire a fare diagnosi di Parkinson attraverso la voce potrebbe sicuramente aiutare milioni di persone nel mondo, ma non sarà purtroppo sufficiente a debellare questa terribile condizione. Si ritiene infatti che addirittura una persona su due con tale patologia soffra frequentemente di allucinazioni. In un terzo dei pazienti, inoltre, rappresentano anche un sintomo precoce della malattia stessa.

Considerando che le allucinazioni possono essere definite come percezioni errate dell'esperienza sensoriale derivanti spesso da alterazioni anatomiche o fisiologiche del nostro cervello, appare evidente come esse diventino decisamente più frequenti con malattie cerebrali come il Parkinson.

"Ora sappiamo che le allucinazioni precoci devono essere prese sul serio nel morbo di Parkinson", afferma il neurologo Olaf Blanke dell'Istituto federale svizzero di tecnologia di Losanna, tra i principali autori dello studio.

Nello specifico il team ha raccolto dati su 75 pazienti con malattia conclamata, di età compresa tra i 60 e i 70 anni. Sono stati adoperati sia mezzi neuropsicologici come interviste e questionari atti a valutare il declino cognitivo, che strumentali come l’elettroencefalografia (EEG) per analizzare le condizioni del cervello a riposo.

Il team ha scoperto che il declino cognitivo nel lobo frontale, che gioca un ruolo determinante nell'attenzione, nel problem solving e nel controllo degli impulsi, è stato più rapido nell'arco di cinque anni in quei pazienti che hanno sperimentato allucinazioni all'inizio della progressione della malattia.

Inoltre, Blanke e i suoi colleghi stanno incoraggiando chiunque abbia il morbo di Parkinson e abbia questo tipo di allucinazioni a parlare delle proprie esperienze ai propri medici. Se è vero infatti che l’orienteering è uno sport che aiuta contro l’Alzheimer, queste allucinazioni vengono purtroppo spesso sottovalutate o addirittura considerate effetti collaterali del trattamento.

"Rilevare i primi segni di demenza significa gestire precocemente la malattia, permettendoci di sviluppare terapie migliorate e personalizzate che cercano di modificare il decorso della malattia e migliorare la funzione cognitiva", conclude lo stesso Blanke.