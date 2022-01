Sentirsi dei 'morti viventi': la strana sindrome di Cotard

Osservata per la prima volta nel 1880 dal dottor Jules Cotard, da cui prende il nome, la sindrome presenta molteplici sintomi tra cui deliri nichilistici, depressione ed ansia che spesso accompagnano altri disturbi psicologici fino a credere di essere dei "morti viventi".

Il primo caso fu, all'epoca, davvero sconcertante. Una donna, "Mademoiselle X", negava infatti l'esistenza di diverse parti del suo corpo, affermando di "non avere cervello, nervi, petto" e "solo pelle e ossa di un corpo in decomposizione". Per questo motivo, inizialmente, il dr. Cotard definì la condizione come "Le délire des négations" o "Delirio di negazione".

Da allora si verificarono numerosi casi riconducibili a questa malattia mentale, con diversi pazienti che riportavano manie di immortalità o convinzioni nichilistiche, come la sensazione che i loro organi marcissero.

Il dr. Cotard inizialmente caratterizzò questa sindrome come un tipo di depressione con la presenza concomitante di altri disturbi neuropsichiatrici, quali idee di dannazione o rifiuto, insensibilità al dolore, malinconia ansiosa, deliri riguardo l'esistenza del proprio corpo, schizofrenia e psicosi.

Descrisse poi la sua lenta progressione, che iniziava come una vaga ansia per poi evolvere verso deliri nichilistici, comportamenti suicidi ed altre manifestazioni di condotta che denotavano sensi di colpa, disperazione e morte.

Purtroppo, dalla fine dell'800, la ricerca sulla sindrome di Cotard non ha avuto uno sviluppo lineare e costante, limitando gli studi principalmente a popolazioni campione relativamente piccole, i cui risultati sono stati poco significativi.

Nel 1999 però il dr. Yarnada, insieme alla sua equipe, cercò di proporre una classificazione a tre stadi della patologia.

Una prima fase di "germinazione", caratterizzata da ipocondria e depressione significative; una successiva fase di "fioritura", che includeva deliri psicotici e convinzioni di immortalità; ed infine lo stadio cronico, che consisteva in due sotto-tipi della sindrome, quello depressivo o quello paranoico.

Si è purtroppo ancora lontani dal definire chiaramente la sindrome di Cotard e saranno necessarie ulteriori ricerche per formulare un trattamento che la affronti specificamente. Si spera quindi che con studi futuri si potrà analizzare la fisiopatologia con maggiore dettaglio al fine di comprendere meglio questa malattia rara in modo da trattarla nella maniera più efficiente possibile.

Il mondo è pieno di strane patologie, come la misteriosa malattia Sleepy Hallow in Kazakistan o, nel regno animale, la malattia che trasforma le stelle marine in una sostanza appiccicosa. Voi siete a conoscenza di qualche altro strano morbo?