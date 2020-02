Vi sentite Capitan America? Nokia 5.2 potrebbe essere lo smartphone che fa per voi!

Dopo l'arrivo di Nokia 2.3 in Italia, torniamo a parlare del noto brand finlandese, gestito dall'azienda HMD Global, per via di un leak piuttosto interessante relativo a uno smartphone low cost che dovrebbe essere annunciato a fine mese.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, sono trapelate online alcune foto del presunto Nokia 5.2, dispositivo che sembra avere nome in codice "Captain America". Il motivo è piuttosto evidente: il posizionamento delle fotocamere posteriori ricorda da vicino lo scudo dell'iconico personaggio immaginario della Marvel ideato da Joe Simon e Jack Kirby.

L'indiscrezione è stata rilanciata anche dal solito leaker Evan Blass, meglio noto come Evleaks, una fonte che ormai possiamo definire più che affidabile, visto che raramente Blass si è sbagliato in campo smartphone. Per quanto riguarda la scheda tecnica di Nokia 5.2, sembra che si tratti di uno smartphone montante uno schermo da 6,2 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 632, 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 10 e il dispositivo dovrebbe aderire al programma Android One di Google.

Il prezzo sembra essere molto interessante: 169 euro per l'Europa. Le indiscrezioni su Nokia 5.2 verranno confermate? Staremo a vedere: il 23 febbraio 2020 non è poi così lontano!