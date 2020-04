Vi sentite stanchi più del solito stando a casa? Psicologi spiegano il perché

Molte persone stanno segnalando di sentirsi più stanche stando a casa in questi tempi di confinamento. Tale stanchezza può essere causata da stati psicologici, come stress e ansia. Inoltre, nella situazione attuale, potrebbe essere la monotonia del momento a farci sentire così stanchi.

Quando sopraggiungono dei cambiamenti importanti è necessario un periodo di adattamento e transizione; quest'ultimo richiede tempo ed è suddiviso in fasi. La prima settimana di adattamento comporta il disimpegno dai vecchi modi di vivere e l'instaurazione di nuove interazioni. Traguardi raggiunti - solitamente - entro il quarto o il quinto giorno, dopo di che la vita inizia a diventare più stabile e prevedibile.

Durante la prima settimana, infatti, è naturale sentirsi a terra. Si tratta di un normale stadio di adattamento. Secondo gli esperti, l'adeguamento funzionale completo a un nuovo stile di vita avverrà dopo circa tre mesi. Tuttavia, c'è un periodo da tenere presente che può verificarsi circa tre settimane dopo l'inizio del cambiamento: momenti che possono portare ad un attacco di malinconia e una perdita del morale.

Per evitare queste situazione occorre tenersi impegnati, evitando di passare troppo tempo senza far nulla. Viene consigliato di organizzare la propria giornata con attività capaci di mantenerci attivi e sociali, anche se quest'ultime devono essere intraprese online. Altro sentimento comune in questi giorni è l'ansia, che può portare a una scarsa qualità del sonno; per "sconfiggere" questa condizione viene consigliato di effettuare dell'esercizio fisico, capace di far sentire fisicamente stanchi e migliorare la condizione del sonno.