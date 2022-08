Avete mai 'sentito' un buco nero? Grazie alla NASA ora è possibile... ed è inquietante

Inutile girarci intorno. L'audio, che potete ascoltare nel video allegato, è davvero inquietante. Un suono che richiama il nostro immaginario dello spazio profondo, buio e senza luce. Evoca addirittura sensazioni lovecraftiane, quasi a fare da colonna sonora per il Ciclo di Cthulhu. Anche la NASA, che ha condiviso il video, ne è rimasta scioccata.

Domenica 21 agosto, la National Aeronautics and Space Administration Exoplanets, un team dell'agenzia focalizzato sulla ricerca di pianeti (ed altre formazioni) al di fuori del nostro sistema solare, ha postato la clip di 34 secondi sul proprio profilo twitter, affermando come "lo spazio non sia poi così silenzioso" come credevamo.

"Un ammasso di galassie ha così tanto gas al suo interno che abbiamo captato un suono che potremmo anche considerare reale. Nella fattispecie viene amplificato e mescolato anche con altri dati, così da permettere di sentire un vero buco nero", hanno aggiunto.

La NASA aveva già rilasciato all'inizio di quest'anno la particolare "sonificazione", spiegando che: "Gli astronomi avevano scoperto che le onde di pressione emesse dal buco nero avevano causato increspature nel gas caldo dell'ammasso, riuscendo ad essere poi tradotte in una nota. Una nota che però gli esseri umani non possono sentire poiché circa 57 ottave sotto il Do centrale".

I segnali, quindi, "vengono ascoltati 144 quadrilioni e 288 quadrilioni di volte superiori alla loro frequenza originale", ha aggiunto la NASA. Ciò significa che il suono non è esattamente quello udibile vicino al buco nero, sempre nell'ipotesi che gli umani possano essere in grado di sentire questo tipo di segnale.

La clip audio, twittata dalla NASA questa settimana, ha raccolto finora oltre 14 milioni di visualizzazioni, con la maggior parte degli utenti che hanno concordato sul fatto che il suono è estremamente inquietante.

Voi che ne pensate? Cosa evoca nella vostra mente?

