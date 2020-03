Avete mai sentito parlare della 'sindrome di Obelix'?

La sindrome di Obelix è quella che affligge chi dichiara di pesare qualche chilo in meno rispetto al suo peso reale. Prende il nome dal celebre personaggio dei fumetti, sodale di Asterix, che in una battuta-tormentone risponde: "Grasso io? No, sono solo un po' cresciutello".

Secondo una ricerca dell'INVS (Institut de veille sanitaire), l'istituzione francese equivalente al nostro Istituto Superiore della Sanità, buona parte dei 629 soggetti coinvolti nel progetto dichiara un'altezza superiore - e un peso inferiore - rispetto ai dati reali.

La media, in particolare, è di 1,05 Kg in meno dichiarati e 0,79 cm di altezza in più. La fascia di età che tende a mentire di più è quella compresa tra i 55 e i 74 anni, mentre tra i 35 e i 54 anni si tende a dare risposte più veritiere.

Secondo i medici che hanno condotto la ricerca, inoltre - dato che sembra non difficile da credere - i soggetti avrebbero mentito ancora più smaccatamente se non fossero stati avvisati in anticipo che sarebbero poi stati davvero pesati.

Il celebre personaggio di Obelix, creato dalla fantasia di Goscinny, è diventato una figura essenziale nella cultura pop, protagonista tra le altre cose di film, cartoni animati e videogiochi. Proverbiale è diventata anche la sua simpatica obesità, che nella vita reale però va presa sul serio e con grande attenzione.