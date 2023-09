Avete mai sentito parlare della teoria della scimmia sballata?

Negli ultimi anni, la ricerca sugli psichedelici ha avviato una rinascita. Basti pensare che la comunità scientifica sta rivalutando il potenziale della psilocibina per trattare i disturbi psichiatrici e le dipendenze. Tuttavia, c’è un’ipotesi che oggi ritorna ad essere oggetto di dibattito: che fine ha fatto la “teoria della scimmia sballata”?

La teoria fu proposta nell’ormai lontano 1992 ed è apparsa nel celebre testo “Food of the Gods”, di Terence McKenna. Il concetto alla base della tesi dell’etnobotanico è che il consumo di funghi psichedelici possa aver influito sull’emergere del linguaggio, dell’autoriflessione e di altre funzioni cognitive che non riscontriamo in nessuna delle creature del pianeta Terra, ad eccezione dell’essere umano.

L’idea nacque a seguito di una conversazione tra Terence e suo fratello, Dennis McKenna. Non a caso, il secondo è un illustre entofarmacologo e farmacognosista di ricerca, nonché fondatore della McKenna Academy of Natural Philosophy.

“Per molto tempo, ho avuto l'idea di scrivere un libro che si sarebbe chiamato 'Allucinogeni ed evoluzione', ma non l'ho mai fatto”, afferma in un mail indirizzata al magazine online How stuff works?. “Sebbene l'approccio di Terence sia diverso da quello che avrei scritto io, ci sono complementarità. Le idee di Terence sono state sicuramente fecondate da quelle conversazioni”.

Tuttavia, Dennis è dell’opinione che il soprannome che ha ottenuto questa ipotesi vada a falsare l’idea e a banalizzare il concetto; infatti, sia Terence che il fratello non si riferivano ad essa con il nome di “teoria della scimmia sballata”. Secondo lo studioso, l’emergere della coscienza dell’essere umano può esser iniziato fino a due milioni di anni fa.

“Sappiamo che il cervello si è triplicato di dimensioni circa 2 milioni di anni fa, e probabilmente gli ecosistemi che mettevano insieme ominidi, bovini e funghi erano tipici di quel tempo”, dice Dennis, riferendosi allo sterco da cui nascono i funghi psilocibina.