Si sta seppellendo sarcofago con delle patatine per 'confondere gli archeologi del futuro'

"Che cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione", disse un famoso personaggio di una commedia cult italiana. Citazione che calza a pennello con l'impresa di cui vi parleremo oggi, che sottolinea perfettamente lo spirito goliardico di alcuni utenti del web.

Un utente di TikTok ha infatti seppellito un sarcofago con una pacco di patatine piccanti Cheetos per far "confondere" i futuri archeologi. Le cose sono state fatte a regola d'arte: è stato creato un sarcofago da 1.360 chilogrammi con il cemento armato e perfino una lapide, dove mediante un laser sono stati incisi gli ingredienti delle patatine (a proposito, ma chi fu la prima persona a creare le patatine in busta?).

Non solo: il pacco di Cheetos è stato rinchiuso all'interno della resina, prima di essere sospeso all'interno del sarcofago da fili metallici per tenerlo al sicuro in caso di terremoto. La lapide posta sopra il luogo di sepoltura, inoltre, recita il messaggio: "non aprire per 10.000 anni", oltre ad un'iscrizione dell'anno in corso.

Ovviamente il web è andato in delirio per questa impresa, suscitando l'ilarità tra gli utenti dei vari social network. "Dio, vorrei essere un archeologo per scoprire e decifrare questo sarcofago tra 2000 anni nel futuro", scrive una persona su Twitter. "Se mai verrà riscoperto, sarà il fiore all'occhiello di qualche futuro museo. Come la Stele di Rosetta."

La cosa interessante dell'intera faccenda è che, molto probabilmente, tra qualche millennio la tomba sarà davvero un vero e proprio mistero per gli archeologi futuri. "Pensateci: l'inglese è cambiato così tanto negli ultimi 300 anni. Immaginate quanto sarà cambiato tra qualche migliaio di anni. Provare a tradurre l'iscrizione [della tomba]li farà impazzire e probabilmente sbaglieranno un sacco di cose", scrive un utente su Reddit.

Un "esperimento" - se così vogliamo chiamarlo - davvero divertente. Tra qualche secolo i futuri archeologi troveranno quindi numerose quantità di plastica, scorie nucleari e un pacco di patatine come prova dell'antica civiltà umana.