Le seppie mangiano meno se sanno che presto riceveranno il loro piatto preferito!

E’ stato osservato, nelle seppie, un bizzarro comportamento alimentare che, però, potrebbe rivelarci molto sulle capacità di questi animali di programmare e adattarsi ai cambiamenti.

Tutti noi abbiamo un cibo o un piatto che amiamo particolarmente. Quando sappiamo che a casa ci aspetta il nostro piatto preferito cerchiamo di mangiare di meno per conservare “spazio” nello stomaco per poterlo, così, riempire con la nostra pietanza preferita. Stessa cosa succede tra… le seppie! In una ricerca, infatti, si scoperto che questi animali, famosi per le loro capacità visive e la loro intelligenza, organizzano i loro pasti in funzione se sanno che presto riceveranno dei gamberetti, il loro piatto preferito.

E’ stato sperimentalmente osservato che se alla comune seppia (Sepia officinalis) viene fornito da mangiare, ogni giorno ad un determinato orario, un gamberetto (il suo piatto preferito), allora la seppia mangia meno granchi (di cui non va molto pazza) per riservare un angolo di stomaco e assaporare il suo piatto preferito. Viceversa, se alle seppie viene dato da mangiare un gamberetto in maniera non regolare e non tutti i giorni, l’animale cambia strategia alimentare e mangia granchi fino a saziarsi. Non sapendo quando, effettivamente, riceverà il gamberetto preferisce rimanere con la pancia piena piuttosto che aspettare l’eventuale arrivo della sua pietanza preferita. Questo esperimento, apparentemente molto semplice, denota però le sue grandi capacità di pianificazione e di imparare dagli eventi e dalle esperienze precedenti, adattando la propria dieta in funzione a quale dei due modelli di alimentazione è sottoposta.

Anche la scelta del piatto preferito non è stata casuale, bensì gli scienziati si sono basati su un ulteriore test che hanno eseguito su 29 esemplari. Per cinque giorni hanno nutrito le seppie, cinque volte al giorno, con due pietanze: una di gamberi ed una di granchi. Le due pietanze sono state messe ad una distanza equivalente dai 29 esemplari, i quali hanno tutti sempre preferito mangiare i gamberi piuttosto che i granchi. Insomma, questi intelligentissimi animali dimostrano non solo di avere capacità di pianificazione e di adattamento ai cambiamenti, ma hanno anche una “banca dati” di memorie e di esperienze dalla quale attingere.