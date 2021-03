Le seppie hanno superato un test che molti bambini non passano

L'intelligenza di animali come polpi e calamari è abbastanza nota, lo stesso vale per i loro parenti più prossimi, le seppie. Per misurare la loro intelligenza, gli esperti utilizzano alcuni test psicologici originariamente concepiti per i bambini. Recentemente, infatti, delle seppie hanno superato con lode il "test del marshmallow".

Il test ideato nel 1972 è molto semplice. Viene messo un marshmallow davanti a un bambino di età compresa tra tre e sei anni, l'esaminatore dice al bambino che sta per lasciare la stanza (per 15 minuti) e gli dice quanto segue: se al suo ritorno avesse trovato il dolciume ancora sul tavolo, come ricompensa avrebbe ricevuto ben due marshmallow.

Il test è stato quindi condotto recentemente a sei seppie comuni (Sepia officinalis) dalla dott.ssa Alexandra Schnell dell'Università di Cambridge. Dopo aver imparato le preferenze alimentari delle creature marine, è stata allestita una vasca con due alimenti; uno meno gradito ma pronto per essere consumato e un altro più accattivante, ma ottenibile solo dopo aver aspettato e, ovviamente, rinunciato al primo pasto.

Secondo quanto riferito sulla rivista Proceedings of the Royal Society B, le seppie hanno aspettato dai 50 ai 130 secondi; solo le grandi scimmie, i pappagalli e i membri della famiglia dei corvi hanno superato test simili prima d'ora. Ciò dimostra delle proprietà di autocontrollo davvero elevate per queste creature.

La riposta osservata potrebbe essere un sottoprodotto della loro strategia di caccia: poiché queste creature trascorrono la maggior parte del loro tempo mimetizzandosi e aspettando, la loro "gratificazione ritardata" potrebbe essersi evoluta per questo motivo.